為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    與女友吵架後上兵隨艦出港 竟跳海游上岸求救

    飛彈巡防艦「銘傳艦」歐姓男上兵隨艦出港，竟因細故跳海並游上岸，被高雄高分院從輕改判。（記者鮑建信攝）

    飛彈巡防艦「銘傳艦」歐姓男上兵隨艦出港，竟因細故跳海並游上岸，被高雄高分院從輕改判。（記者鮑建信攝）

    2025/01/19 08:33

    〔記者鮑建信／高雄報導〕飛彈巡防艦「銘傳艦」歐姓男上兵，僅因與女友吵架，隨艦出港後竟跳海，還自行游上岸叫救護車，被高等法院高雄分院依陸海空軍刑法，從輕改判徒刑6月，得易科罰金。

    判決書指出，2024年6月16日晚上10點，海軍146艦隊銘傳艦從基隆港出海，執行海峽偵巡任務，歐姓砲械上兵（退伍）準備擔任接更警戒勤務，卻因酒後與女友吵架，又因服儀不整遭幹部糾正，突從銘傳艦左舷跳海。

    由於歐男未就位值勤，影響軍隊安全，全艦實施分艙分層檢查，經監視器回放紀錄後，發現他自行跳海。後來，歐男自行游至基隆港上岸，並因精疲力盡，向台船公司警衛室要求叫救護車。

    保全人員警覺有異，立即先通知港務警察再轉送三軍總醫院基隆分院，而循線再由軍方人員接手後續調查後，並依觸犯陸海空軍刑法，移送澎湖地檢署偵查、起訴。

    澎湖地院依抗告罪，判處歐男有期徒刑10月，他不服上訴，高雄高分院審酌他自首並坦承犯行，及職業、學歷等狀況，從輕改判有期徒刑6月，如易科罰金，以1000元折算1日，仍可上訴。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播