與女友吵架後上兵隨艦出港 竟跳海游上岸求救

飛彈巡防艦「銘傳艦」歐姓男上兵隨艦出港，竟因細故跳海並游上岸，被高雄高分院從輕改判。（記者鮑建信攝）

2025/01/19 08:33

〔記者鮑建信／高雄報導〕飛彈巡防艦「銘傳艦」歐姓男上兵，僅因與女友吵架，隨艦出港後竟跳海，還自行游上岸叫救護車，被高等法院高雄分院依陸海空軍刑法，從輕改判徒刑6月，得易科罰金。

判決書指出，2024年6月16日晚上10點，海軍146艦隊銘傳艦從基隆港出海，執行海峽偵巡任務，歐姓砲械上兵（退伍）準備擔任接更警戒勤務，卻因酒後與女友吵架，又因服儀不整遭幹部糾正，突從銘傳艦左舷跳海。

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由於歐男未就位值勤，影響軍隊安全，全艦實施分艙分層檢查，經監視器回放紀錄後，發現他自行跳海。後來，歐男自行游至基隆港上岸，並因精疲力盡，向台船公司警衛室要求叫救護車。

保全人員警覺有異，立即先通知港務警察再轉送三軍總醫院基隆分院，而循線再由軍方人員接手後續調查後，並依觸犯陸海空軍刑法，移送澎湖地檢署偵查、起訴。

澎湖地院依抗告罪，判處歐男有期徒刑10月，他不服上訴，高雄高分院審酌他自首並坦承犯行，及職業、學歷等狀況，從輕改判有期徒刑6月，如易科罰金，以1000元折算1日，仍可上訴。

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