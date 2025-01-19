幼兒園長之子毛畯珅性侵猥褻6童 高院裁定延押2個月

幼兒園狼師毛畯珅涉性侵、猥褻6童，高院日前重判28年8月。（記者楊國文攝）

2025/01/19 00:22

〔記者楊國文／台北報導〕台北市私立培諾米達幼兒園園長之子、教保員毛畯珅，被控性侵、猥褻6名女童，共涉225罪，被高等法院重判28年8月，高院日前提訊他召開延押庭，以不公開審理方式審訊，高院認定毛男有羈押必要，裁定2月13日起延長羈押2個月。

高院裁定指出，毛男涉加重強制性交、加重猥褻等罪，所犯是最輕本刑5年以上之罪，且罪嫌重大，且二審日前重判28年8月重罪，畏罪逃亡的可能性甚高，另外，毛男多次、長時間、密集對多位孩童涉嫌性侵害，及拍攝性影像犯行，情節嚴重危害社會治安，有事實足認有再犯之虞，而有羈押必要，因此裁定延押2月。可抗告。

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另外，檢警第二波偵查行動中，又查出毛男涉嫌性侵、猥褻39名幼童，及在餐廳等公共場所偷拍未成年性影像306次，北檢今年10月依刑法加重強制性交、加重強制猥褻等罪將毛起訴，台北地院審理中。

北院指出，6名被害女童均未滿7歲，毛男對女童共犯下強制性交罪共11罪、強制猥褻罪共207罪、拍攝性影像罪共6罪，刑期共1252年6個月，審酌毛男犯後態度惡劣，合併應執行刑28年。全案上訴高院。

高院審理時，毛男坦承「摸」所有被害女童，仍否認有任何「性交」行為；高院認定毛男還涉1項拍攝性影像罪，共涉225罪，今年1月7日加重改判毛男28年8月。

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