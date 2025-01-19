高中女為罹癌無良母下海賣淫！法官也動容：免除扶養義務

高中女遭生母推入火坑，法院判免除扶養義務。（情境照）

2025/01/19 00:01

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕陳姓女子自小曾被開酒店的母親持刀追砍，高一就被逼坐檯陪酒，高三因母親罹癌被迫下海性交易賺取醫藥費；事後母親持續向她要錢，陳女再也無法承受，向新竹地院聲請免除扶養生母義務。法官審理認為，陳母不僅未善盡人母應盡之扶養義務，反而對女兒有重大戕害情事，裁定准許。

陳女說，母親曾分別與多名男性生下6名子女，她到現在還清楚記得約莫國小一、二年級時，母親喝醉時會發酒瘋，動輒持刀追砍她，甚至她躲進廁所，母親還持刀追砍並以刀重擊廁所門，至今仍然餘悸猶存！

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她說母親曾經營酒店，酒店小姐送她洋娃娃，母親曾在痛毆她後，將娃娃焚燒的面目全非後撂話，「下一個就是妳！」而她至今無法留長髮，也因童年期間曾遭母親拉扯頭髮在地上拖行之痛苦記憶！

乞討吐司邊果腹 目睹弟被媽賣掉

她8歲時，目睹年僅7歲的弟弟被媽賣掉。她遭母親放在外婆家後，即沒有任何母女互動，她國小就做童工養自己，有時被迫向早餐店乞食吐司的邊邊果腹；也曾窩在學校體育館軟墊上睡覺；高一下學期母親接回同住，竟將她帶至卡拉ok酒店陪客人喝酒、恣意供客人撫摸來換取金錢，所得亦遭母親全數取走。母親甚至有問過當時仍未成年的她是否願意賣淫，遭她生氣拒絕並精神崩潰，罹患嚴重焦慮症及重鬱症。

高三時母親因大腸癌三期需要龐大的醫療費用，她被迫從事性交易，用換來的金錢清償母親之前的健保欠費及醫療費用。

事後她問母親是否知道所有的醫療費用、生活上花費的錢及房租的錢，是從哪來的？母親竟回「我不想知道！」，讓她痛徹心扉，因内心太過痛苦而自殘，後來母親還用各種哭、鬧，揚言自殺手段要錢，讓她不得安寧，她為梳理童年所飽受之創傷及煎熬，已然耗盡了心神！

法官調查，陳母於女兒自幼至成年之前，顯然未善盡其身為人母應盡之扶養義務，反而有重大戕害之情事，情節確屬重大。因此女兒主張依民法規定免除對母親扶養義務，應屬有據，應予准許。

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