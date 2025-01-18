還好往路肩側翻！大吊車從拖板車掉落 蘆洲鬧區5車逃過一劫

大吊車突然從拖板車車斗墜落側翻。（記者吳仁捷翻攝）

2025/01/18 22:24

〔記者吳仁捷／新北報導〕一輛拖板車載運大吊車，今天下午途經新北市捷運蘆洲站前路段，疑因拖板車切換車道時側傾，上百噸大吊車從車上掉落側翻，監視器畫面顯示，事發前5秒，有5輛汽機車從內側車道經過，所幸大吊車往路肩側翻，否則後果不堪設想；警方要求業者盡速移除，並對沒穩妥固定的駕駛開罰。

據了解，這起車禍發生在今天下午1時許，蘆洲區三民、中正路口（蘆洲捷運站出口前方），用路人目睹，一輛拖板車搭載大型吊車，載運的吊車掉落後側翻，發出轟隆巨響，嚇壞途經人車。

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警方到場，肇事拖板車及側翻的吊車都已停下，來往人車則紛紛閃避，清查確認，所幸現場沒有人員受傷，也無車輛受損；員警在場戒護，疏導交通，並通知業者調派吊車排除。

警方調查，50歲李姓男子駕駛拖板聯結車，載運動力機械大吊車，沿三民路往長榮路方向行駛，在三民、中正路口附載物不明原因傾斜掉落，墜落在外側車道，後方交通受阻。

警方聯繫拖吊業者，調派大型機具排除，員警持續加強疏導，事發後約三小時排除，現場交通雖恢復正常，但大吊車側翻處，造成路面受損，影響行經車輛通行，仍待相關單位估價求償；蘆洲警方說，駕駛人車輛附載物脫落影響交通，依道路交通管理處罰條例，可處3千元以上、1萬8千元以下罰鍰。

拖板車載運大型吊車，途經捷運蘆洲站前路段，大吊車突然從拖板車車斗墜落側翻，幸未砸中人車。（記者吳仁捷翻攝）

大吊車突然從拖板車車斗墜落側翻。（記者吳仁捷翻攝）

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