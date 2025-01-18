為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    還好往路肩側翻！大吊車從拖板車掉落 蘆洲鬧區5車逃過一劫

    大吊車突然從拖板車車斗墜落側翻。（記者吳仁捷翻攝）

    大吊車突然從拖板車車斗墜落側翻。（記者吳仁捷翻攝）

    2025/01/18 22:24

    〔記者吳仁捷／新北報導〕一輛拖板車載運大吊車，今天下午途經新北市捷運蘆洲站前路段，疑因拖板車切換車道時側傾，上百噸大吊車從車上掉落側翻，監視器畫面顯示，事發前5秒，有5輛汽機車從內側車道經過，所幸大吊車往路肩側翻，否則後果不堪設想；警方要求業者盡速移除，並對沒穩妥固定的駕駛開罰。

    據了解，這起車禍發生在今天下午1時許，蘆洲區三民、中正路口（蘆洲捷運站出口前方），用路人目睹，一輛拖板車搭載大型吊車，載運的吊車掉落後側翻，發出轟隆巨響，嚇壞途經人車。

    警方到場，肇事拖板車及側翻的吊車都已停下，來往人車則紛紛閃避，清查確認，所幸現場沒有人員受傷，也無車輛受損；員警在場戒護，疏導交通，並通知業者調派吊車排除。

    警方調查，50歲李姓男子駕駛拖板聯結車，載運動力機械大吊車，沿三民路往長榮路方向行駛，在三民、中正路口附載物不明原因傾斜掉落，墜落在外側車道，後方交通受阻。

    警方聯繫拖吊業者，調派大型機具排除，員警持續加強疏導，事發後約三小時排除，現場交通雖恢復正常，但大吊車側翻處，造成路面受損，影響行經車輛通行，仍待相關單位估價求償；蘆洲警方說，駕駛人車輛附載物脫落影響交通，依道路交通管理處罰條例，可處3千元以上、1萬8千元以下罰鍰。

    拖板車載運大型吊車，途經捷運蘆洲站前路段，大吊車突然從拖板車車斗墜落側翻，幸未砸中人車。（記者吳仁捷翻攝）

    拖板車載運大型吊車，途經捷運蘆洲站前路段，大吊車突然從拖板車車斗墜落側翻，幸未砸中人車。（記者吳仁捷翻攝）

    大吊車突然從拖板車車斗墜落側翻。（記者吳仁捷翻攝）

    大吊車突然從拖板車車斗墜落側翻。（記者吳仁捷翻攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播