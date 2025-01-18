柬埔寨豬仔幸運返台！被害人：有人逃跑被「警察」抓回園區

檢警偵破跨國詐騙案，4被告誘騙至少8國人至柬埔寨非法拘禁並從事詐欺，被判刑3至4年。圖為反詐騙照片。（資料照）

2025/01/18 22:21

〔記者王捷／台南報導〕檢警攻破詐團「人事部」，他們專騙國人去柬埔寨，被害人死裡逃生稱，有人逃跑還被柬埔寨警察抓回園區；警察似乎被詐團收買。台南地方法院以妨害自由罪，判處「人事部」成員葉伊倫、黃子豪、簡裕民3年4月徒刑，內勤幹部許凱掄4年4月，他們致少騙了8人去柬埔寨當「豬仔」。

詐團「人事部」專門在網路上用話術、高薪誘騙國人去柬埔寨控制，並脅迫做詐騙工作，被害人俗稱「豬仔」。他們到了柬埔寨詐騙園區，要協助詐團工作、也被迫當成加害人，繼續騙國人去柬埔寨，每騙一個人就可以拿4、5萬元。

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2022年，陸續有被害人回到台灣，他們有人因為癲癇發作被丟包，有人涉水偷渡、有人打破鐵窗，有人則是被詐團勒贖買了10多萬虛擬貨幣才回國。

檢警單位獲知後，迅速展開調查，這些失聯的被害人被誘騙到柬埔寨波哥山一帶，並遭到犯罪組織非法拘禁。該組織以假投資、高薪招聘為名，透過社群平台吸引失業或經濟困難者。

被害人一到園區護照與手機會被沒收，行動完全受到限制，並要求被害人做詐欺，若未完成業績，將面臨體罰，例如被關入「小黑屋」、剝奪基本生活用品，甚至被轉賣到金三角。

除了「人事部」，詐團還有「業務部」負責訓練受害人進行詐騙，並監控業績進度，「模特部」專門從事假交友詐騙，利用虛假網路形象誘導金錢交易；「財務部」則負責整體資金管理。

檢警掌握的4名被告都是在國內的「人事部」成員，他們也是被組織威脅才參與犯罪，若不服從可能面臨人身安全危險。然而，法院指出，他們未能提出具體證據支持威脅說法，且其行為持續時間過長，難以認定為被迫，其中一名幹部許凱掄還因為業績達標，被獎賞下波哥山唱歌喝酒、吸毒。

南院最後以妨害自由判處葉伊倫、黃子豪和簡裕民3年4個月徒刑，許凱掄則因參與程度較深，被判4年4個月。

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