吉伊卡哇「小八、烏薩奇」搶銀行？ 斗六警防搶演練出奇招

2名刑警化身歹徒「小八、烏薩奇」進行防搶演練。（斗六警分局提供）

2025/01/18 17:29

〔記者李文德／雲林報導〕農曆春節將到，民眾提領現金需求增，雲林縣斗六警分局為維護金融機構及民眾提存款安全，與轄內銀行舉行防搶演練，由2名警員戴上吉伊卡哇角色面具扮演歹徒搶銀行。因為奇特又「卡哇依」的打扮，也引民眾圍觀。在場更有吉友（吉伊卡哇粉絲）吐槽「小八、烏薩奇走投無路搶銀行」。

吉伊卡哇由日漫畫家Nagano所創作，近期風潮席捲全台，不少民眾都成為吉友，除了主角「吉伊卡哇」外，小八、烏薩奇鮮明的角色個性也是不少人最愛。

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斗六警分局結合此風潮，2名偵查隊刑警戴上小八、烏薩奇面具，身著雨衣「搶銀行」，歹徒小八哭著說「最討厭詐欺，就是因為被騙才搶銀行」，而扮演烏薩奇的警員好似角色上身，人狠話不多，不斷說「不要吵」，拿到錢離開後，突然間趴臥在地上，想不到員警隨後就到場制伏，讓他無法及時逃跑。

整起演練，斗六警分局未因特地安排的巧思而疏漏，如勤指中心接獲銀行警鈴通報後，就趕緊派員到現場處理，更以無線電通報線上巡邏員警到場支援。甚至歹徒小八駕車逃逸，警方也通報線上快打警力進行攔截，運用空拍機由高空搜尋追蹤歹徒車輛，演練過程熟練而逼真。

此演練也引來不少民眾探頭查看發生什麼事，知道是警方演練後皆給予肯定，在場更有吉友忍不住吐槽「小八、烏薩奇怎麼會走投無路搶銀行」，讓人笑翻。

分局長黃念生表示，演練過程中結合詐騙元素，希望能呼籲民眾提升對詐騙的警覺心。而重要節日安全維護將從20日22時至2月3日24時止，已要求轄內各所加強各金融機構巡邏、守望等安全維護勤務；另民眾若有提領大量現金需求，可向分局或當地派出所申請警察護鈔。

2名刑警化身歹徒「小八、烏薩奇」進行防搶演練。（斗六警分局提供）

2名刑警化身歹徒「小八、烏薩奇」進行防搶演練。（斗六警分局提供）

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