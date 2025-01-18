一早車禍憂來不及應試 2警分局聯手僅花17分鐘將學子送到考場

虎尾、北港警分局聯手將因車禍受阻的考生，以17分鐘神速載到虎尾高中考場應試。（虎尾警分局提供）

2025/01/18 15:18

〔記者李文德／雲林報導〕114學年度學科能力測驗今（18日）起連考3天，對於學生來說，任何閃失都將影響未來發展。不過今早水林鄉一名李姓考生因在途中發生車禍，雖僅身上多處擦傷，仍擔心無法應考，報案後，虎尾、北港警分局聯手，派出警車以17分鐘神速將考生安全送到，讓他順利赴考。

今早7點多，李姓考生騎車要前往虎尾高中考場應考，想不到經過北港時卻發生車禍，在水林蔦松一處路口，和一名騎腳踏車的阿伯擦撞，他手腳多處挫傷，被救護人員送到北港媽祖醫院準備就醫。眼看考試時間逼近，心繫考試的他，向人員說「我必須到虎尾考試」。情急之下先向虎尾高中考務委員會通報，校方也緊急向虎尾鎮長林嘉弘求助。

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虎尾警分局8點30分獲報後，立即聯繫北港警分局協助，北港好收派出所長洪士哲眼見情況緊急，馬上開警車趕到醫院，由於李生已準備療傷，礙於時間緊迫，經醫生初步檢視，傷勢不重。不過為趕時間，李生9點06分坐上警車前往考場。

由於媽祖醫院到虎尾高中距離超過20公里，一般車速抵達起碼要花30分鐘以上，因此所長啟動警笛，一路鳴笛前往，9點23分左右便將李生安全送到考場，讓他在規定時間內趕到試場應考。

洪士哲表示，學測關乎考生未來絕不能耽誤，一路上只專注於路況，沒多與考生交談，還好趕上；他也交待考生，休息時間一定要到保健室療傷。

警方呼籲，還有2天考試，請考生赴考前帶齊應考物品，也盡量提早出門，避免赴考路途受阻，另也要注意交通安全。

虎尾、北港警分局聯手將因車禍受阻的考生，以17分鐘神速載到虎尾高中考場應試。（虎尾警分局提供）

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