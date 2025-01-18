國中生補習班亂扔小紙團搗蛋 慘被高中生K腦震盪

就讀國中的小明（化名）上補習班時惡作劇，拿小紙團扔就讀高職的阿強（化名），阿強不爽掌了小明一巴掌，把他打到腦震盪，又駡他三字經，小明爸媽心疼報警提告，法院判阿強和爸媽應連帶賠償5萬5千元。（資料照）

2025/01/18 14:48

〔記者黃佳琳／高雄報導〕就讀國中的小明（化名）上補習班時惡作劇，拿小紙團扔就讀高職的阿強（化名），阿強不爽掌了小明一巴掌，把他打到腦震盪，又駡他三字經，小明爸媽心疼報警提告，阿強被少家法院法官諭知交付保護管束，小明爸媽另提民事求償50萬元，法官判阿強和爸媽應連帶賠償5萬5千元。可上訴。

判決指出，2022年12月14日，小明下課後到補習班上課時，用廢紙揉成數個小紙團，朝也在補習班上課的阿強亂扔，阿強出聲制止無效，直接賞了小明一巴掌，小明才乖乖不敢再搗蛋；兩人從補習班回家途中，阿強愈想愈生氣，傳訊嗆小明「幹」、「你給為出來」、「耖擊敗」、「你娘」、「單挑啦」、「有種給我出來」、「X你娘」。

請繼續往下閱讀...

小明看到簡訊後回家向爸媽告狀，爸媽立即帶著孩子到醫院驗傷、報案，經醫院檢傷，小明被呼一巴掌時造成腦震盪，爸媽心疼不已堅持告到底，由於阿強未成年，高雄少年家事法庭審理後，將阿強諭知交付保護管束。

小明爸媽另提民事求償50萬元，高雄地方法院簡易庭審理時，法官認為，阿強雖然是被小明騷擾後才出手攻擊並嗆聲警告，但當時他應該向補習班師長檢舉反映，而不是自己出手教訓小明，還造成他受傷，因此依受侵害程度，判阿強和爸媽應連帶賠償5萬5千元，可上訴。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法