3歲男童大便在褲子上 惹怒24歲繼父被打得失去意識

桃園地檢署因家庭暴力罪之殺人未遂案件，將吳姓男子提起公訴。（記者周敏鴻攝）

2025/01/18 11:53

〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市吳姓男子是3歲李姓男童的繼父，去年6月26日，吳男帶著男童到他工作的便利商店邊工作邊照顧，因男童大便在褲子上，吳男抓狂，拿著「愛心小手」或徒手多次毆打男童，致男童硬腦膜下出血、肝臟與脾臟損傷，甚至失去意識，還好送醫後保住性命，桃園地檢署已因家庭暴力罪之殺人未遂案件，將吳男提起公訴。

吳男（24歲）去年3月起，擔起主要照顧李姓男童的責任，平日前往便利商店工作時，就會帶著男童一起；檢方調查，去年6月26日深夜，男童在便利商店內，忍不住大便在褲子上，讓吳男失控拉著男童撞擊地面，再用腳踹並徒手毆打。

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等吳男下班後，帶著李姓男童返回龍潭區住處，因男童不承認大便在褲子上，吳男又在浴室中拿愛心小手毆打男童臀部，還徒手毆打並推倒男童，致男童硬腦膜下出血、肝臟與脾臟損傷、左側眼眶與右側鎖骨骨折等，甚至失去意識，男童生母劉姓女子發現後，趕忙將男童送醫，經急診治療後保住男童性命。

檢方另發現，吳男去年4月14日晚間8點多，也曾因情緒失控，在便利商店內持滾棒毆打李姓男童，致男童腳部紅腫、鼻側流血。檢方偵結後，已因家庭暴力罪之殺人未遂案件，將吳男起訴，吳男收押中，桃園地方法院預計下週將開庭審理。

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