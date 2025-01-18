為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    泳池女售票員兼職當車手 2次收款300萬被逮

    苗栗警分局幹員在苗栗市體育館前逮捕林姓女車手。（警方提供）（記者張勳騰攝）

    苗栗警分局幹員在苗栗市體育館前逮捕林姓女車手。（警方提供）（記者張勳騰攝）

    2025/01/18 10:25

    〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗市50歲蕭姓女子去年10月在網路臉書瀏覽投資股票獲利訊息，一時衝動誤信投資可在短期內獲取巨額暴利，陸續以面交方式交付300萬予詐騙集團，待想取回獲利卻無法如願，才驚覺遭詐騙，報警處理，經與警方合作，佯稱要再面交190萬，警方昨（17）日順利在苗栗市體育館前逮捕林姓女車手，全案今（18）日依詐欺及洗錢防制法等罪嫌將林女送辦。

    苗栗警分局偵查隊受理後，蕭女與警方聯手假意配合詐騙集團指示再次面交取款190萬，相約昨日下午3點許在苗栗市體育館附近交款，當交付款項時，埋伏幹員擁上，將擔任提款車手的林女（28歲）逮捕，並在她身上取出投資理財專員識別證、手機及假收據等犯罪證物。

    警方初步調查，高雄籍的林姓女子，是游泳池的售票員，在網路上找兼職，說是負責收紅利的外務員，收款的百分之0.5當作酬勞，15天領一次酬勞，昨天在苗栗市是第三次執行收款任務，前兩次分別是在高雄及彰化，前兩次共面交了300萬元，昨天坐高鐵到苗栗，再坐計程車依指示到苗栗市建功國小前的體育館收款，被警方逮捕送辦。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

    苗栗警方在林女身上取出投資理財專員識別證、手機及假收據等犯罪證物。（警方提供）（記者張勳騰攝）

    苗栗警方在林女身上取出投資理財專員識別證、手機及假收據等犯罪證物。（警方提供）（記者張勳騰攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播