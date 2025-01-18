泳池女售票員兼職當車手 2次收款300萬被逮

苗栗警分局幹員在苗栗市體育館前逮捕林姓女車手。（警方提供）（記者張勳騰攝）

2025/01/18 10:25

〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗市50歲蕭姓女子去年10月在網路臉書瀏覽投資股票獲利訊息，一時衝動誤信投資可在短期內獲取巨額暴利，陸續以面交方式交付300萬予詐騙集團，待想取回獲利卻無法如願，才驚覺遭詐騙，報警處理，經與警方合作，佯稱要再面交190萬，警方昨（17）日順利在苗栗市體育館前逮捕林姓女車手，全案今（18）日依詐欺及洗錢防制法等罪嫌將林女送辦。

苗栗警分局偵查隊受理後，蕭女與警方聯手假意配合詐騙集團指示再次面交取款190萬，相約昨日下午3點許在苗栗市體育館附近交款，當交付款項時，埋伏幹員擁上，將擔任提款車手的林女（28歲）逮捕，並在她身上取出投資理財專員識別證、手機及假收據等犯罪證物。

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警方初步調查，高雄籍的林姓女子，是游泳池的售票員，在網路上找兼職，說是負責收紅利的外務員，收款的百分之0.5當作酬勞，15天領一次酬勞，昨天在苗栗市是第三次執行收款任務，前兩次分別是在高雄及彰化，前兩次共面交了300萬元，昨天坐高鐵到苗栗，再坐計程車依指示到苗栗市建功國小前的體育館收款，被警方逮捕送辦。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

苗栗警方在林女身上取出投資理財專員識別證、手機及假收據等犯罪證物。（警方提供）（記者張勳騰攝）

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