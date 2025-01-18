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    小心！台中市4處新設科技執法路口 1個月開出1900張罰單

    台灣大道與五權路口科技執法設備，去年12月開出1407件罰單，圖為白色轎車違規右轉被拍攝開罰畫面。 （警方提供）

    台灣大道與五權路口科技執法設備，去年12月開出1407件罰單，圖為白色轎車違規右轉被拍攝開罰畫面。 （警方提供）

    2025/01/18 09:52

    〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市警局第一分局統計，台中市中區與西區，去年（2024年）12月1日新增啟用4處路口科技執法，分別為自由路與林森路口、台灣大道與五權路口、台灣大道與民權路口及公益路與東興路口，去年12月的短短1個月期間，共開出1900件罰單，其中又以台灣大道與五權路口，1個月開出1407件罰單最高。

    這4處增設科技執法的路口，主要是針對闖紅燈、不依標誌、標線、號誌指示行駛，以及不停讓行人等違規開罰，一分局統計，違規樣態最多的是駕駛人不依標誌、標線、號誌指示行駛，包括在禁止右轉的車道右轉、跨越雙白線，在直行車道左轉彎（不先駛入內側車道就左轉）。

    警方強調，違規轉彎或變換車道易導致交通事故發生，請駕駛務必遵守交通規則，另外，經統計，去年7月1日起啟用的台灣大道與三民路口科技執法設備，啟用迄今已超過半年，共發生19件交通事故，與去年同期相比減少10件，下降35%，顯見科技執法能有效促使駕駛人養成良好駕駛習慣。

    一分局長尤啓南強調，科技執法是以防制違規肇事、改善行車秩序為目的，並非以取締為目標，希望駕駛養成遵守交通規則的好習慣。

    科技執法設備於夜間取締績效很高，圖中上方的轎車（紅框處），不依標誌、標線、號誌指示行駛（俗稱插隊），被拍得一清二楚。（警方提供）

    科技執法設備於夜間取締績效很高，圖中上方的轎車（紅框處），不依標誌、標線、號誌指示行駛（俗稱插隊），被拍得一清二楚。（警方提供）

    中市警局一分局製作圖片，提醒民眾遵守交通規則。（警方提供）

    中市警局一分局製作圖片，提醒民眾遵守交通規則。（警方提供）

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