台中餐廳凌晨大亂鬥！一句「看啥小」引爆兩派互毆

警方依妨害秩序等罪名，將涉嫌互毆的5名年輕人拘捕並法辦。（記者張瑞楨翻攝）

2025/01/18 09:16

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市警局第一分局於今天（18日）凌晨2時許獲報鬥毆案，馳抵發現5名年輕人於一家餐廳內大亂鬥，現場一片凌亂，其中1人輕傷送醫，這5人互毆打架主因，竟是一句「看啥小」引發，全案依妨害秩序罪現行犯逮捕，偵訊後移送台中地檢署偵辦。

中市警局一分局調查，今天清晨2時許，中區建國路一家餐館內有數名客人用餐，其中，夏男（22歲）與朋友嬉鬧時，出言「看啥小」，另一方的陳姓少年（17歲）誤認夏男嗆他，雙方發生口角，夏男陣營的高賀男子（複姓，27歲）出手推陳姓少年，導致陳姓少年陣營的侯男（18歲）、吳男（18歲）與黃男（19歲），以及詹男（21歲），拉扯高賀男子，進而引發徒手互毆。在場餘人見狀，將雙方勸架拉開。

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警方馳抵時，將右手及右眼挫傷的高賀男，送至中國醫藥大學附設醫院就醫，治療後帶返派出所製作筆錄。全案將動手的侯男、吳男、黃男、詹男，以及輕傷的高賀男依現行犯逮捕，依妨害秩序等罪名移送台中地檢署偵辦。

警方馳抵餐廳時，兩派年輕人還是爭執中（圖左）。（記者張瑞楨翻攝）

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