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    燒掉了！高市銷毀200公斤、市值千萬毒品

    高市警去年度查扣的毒品以毒咖啡、K他命居多。（民眾提供）

    高市警去年度查扣的毒品以毒咖啡、K他命居多。（民眾提供）

    2025/01/18 08:28

    〔記者許麗娟／高雄報導〕年節前夕，高雄市警局針對查獲的毒品進行銷毀作業，近日將扣押的毒咖啡包、K他命、一粒眠等共21箱、重約200公斤、市價近千萬元的毒品，押至鼎金焚化爐公開焚毀。

    高市刑事警察大隊指出，本批銷毀毒品中，均為近半年內偵查終結之毒品沒入案件，其中沒入毒品種類以毒品咖啡包1352包為最大宗，其次為愷他命634包（罐），另外還包含一粒眠或FM2等錠劑毒品481顆、K菸194支、毒品吸食器651組等證物，估計市值近千萬元。

    14日協請環境保護局、中區資源回收廠及鳳山清潔隊等單位載運，為求謹慎，高雄警方特指派政風、督察人員全程監督查核，並由刑警大隊、保安大隊等單位派員全程戒護、錄影，至全批證物載運至焚化爐銷毀為止。

    警方表示，目前流行於年輕族群的新興毒品咖啡包，常混雜不同毒品及來源不明粉末之成分，並以多樣新穎之外包裝圖樣流入販毒市場，成本低廉導致單包價格不到500元，取得門檻低，吸引青少年族群使用，但已多有服用過量混合毒品猝死之案例，民眾不可輕易試毒，以免觸法還賠掉人生。

    為免毒害，高市警2024年積極緝毒，共計偵破3611件、3689人，查緝成效較2023年度增長逾2成，今年仍持續向毒品宣戰，守護市民無毒家園，讓民眾安心過年。

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

    高市警方日前將查扣市值近千萬的毒品，運往鼎金焚化爐公開焚毀。（民眾提供）

    高市警方日前將查扣市值近千萬的毒品，運往鼎金焚化爐公開焚毀。（民眾提供）

    高市警去年度查扣的毒品以毒咖啡、K他命居多。（民眾提供）

    高市警去年度查扣的毒品以毒咖啡、K他命居多。（民眾提供）

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