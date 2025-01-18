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    首頁　>　社會

    人妻讓小王摟腰摸大腿 軍職人夫「被離婚」才知早被綠了

    李女離婚前和吳姓男子在百貨公司牽手、摟腰、摸大腿。（情境照）

    李女離婚前和吳姓男子在百貨公司牽手、摟腰、摸大腿。（情境照）

    2025/01/18 07:49

    〔記者蔡清華／高雄報導〕高雄市李姓人妻結婚16年，育有一子，丈夫是職業軍人，在朋友眼中是恩愛的一對，但李女經常得面對獨自育兒，老公患得患失、愛吃醋，種種壓力讓李女身心倶疲，去年初提離婚，賴姓人夫迫於無奈去年4月離婚後，友人傳給他多張李女離婚前和吳姓男子在百貨公司牽手、摟腰、摸大腿親密照，賴才知早被綠了，對吳男提告求償80萬元，法院判賠8萬元，可上訴。

    判決指出，原告賴男主張，與李女結婚16餘年，並育有1未成年子，雙方婚後同住並無不睦之處，然李女前年底感情生變，更於去年1月間提出離婚，他幾經挽留，仍迫於無奈方於去年4月11日同意離婚。

    但之後卻有人傳給他多張吳男與前妻於去年4月2日在百貨公司公開牽手、摟腰、摸大腿親密照，始知前妻離婚前，和吳男已逾越男女正當交往分際，侵害其配偶權，使之家庭破裂，難以忘卻心如刀割般之痛。

    被告則辯稱，李女在婚姻關係中，種種壓力身心倶疲、萌生離婚念頭，兩人反覆多次討論、磋商，李曾向賴提到：「就算沒有那個人出現，我們的關係就已經很平淡了，只是一條勾著隨時會斷裂的線」，賴回覆：「好 ，我會努力調整」。可知賴早已知道兩人有往來，亦未表示反對，而抱持接受的心態，李、吳親密行為，即阻卻違法性，不成立侵權行為。

    橋頭地院審理認為，被告坦承在原告婚姻續存中確有與李女親密行為，且無法僅憑對話訊息即認定原告已允諾被告與李女交往，被告自應負損害賠償責任，以賠償8萬元為適。

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