不爽被趕出家門！弟拿鐵鎚擊喉、筆插尼龍繩絞殺胞兄

林男不滿被胞兄趕出家門，涉嫌先持鐵鏈攻擊，又拿繩索勒斃他。（記者鮑建信攝）

2025/01/18 07:14

〔記者鮑建信／高雄報導〕高市林姓男子不滿被趕出家門，涉嫌持鐵鎚攻擊哥哥後，再用繩索勒死他，被地院國民法官依殺人罪，判處徒刑9年半，他不服上訴，被高等法院高雄分院駁回。

判決書指出，林姓兄弟同住苓雅區住處，長期因關係失和而相處不睦。2021年6月間，林兄打民事官司，要求弟弟搬遷，另應給付3000元租金和50萬元精神撫慰金，並在訴訟當中，把房屋贈與黃姓訴外人，弟弟敗訴後，上訴又被高雄高分院駁回確定。

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後來，林姓兄弟為此起衝突，均聲請高雄少家法院保護令獲准，禁止相互騷擾外，弟弟並被要求在2023年4月26日前搬離住所，並因無處可去，又認為長期遭到哥哥欺壓，因而隨萌生殺念。

25日搬家前夕下午，弟弟先持鐵鎚攻擊哥哥喉嚨後，徒手掐住他脖子，又至房間取出尼龍繩及原子筆，從哥哥後方繞其脖子，再頭尾交岔綁住，並持原子筆插入脖子與尼龍繩間空隙絞緊，導致他傷重死亡。

高雄地院國民法官依殺人罪，判處有期徒刑9年6月，他不服上訴，高等法院高雄分院認為原審量刑妥適，判決駁回，尚未定讞。

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