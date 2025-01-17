查獲最大出金詐團 警政署長張榮興新北市刑大慰勉

警政署長張榮興（灰西裝）參觀新北刑大斬金行動查扣的證物（見圖），新北市警察局長廖訓誠（左一）、副局長林新晃（左二）、刑大大隊長蕭瑞豪（左四）解說查扣證物。（記者吳仁捷翻攝）

2025/01/17 23:43

〔記者吳仁捷／新北報導〕台北地檢署指揮新北市刑大，破獲全台最大假出金詐騙集團，警政署長張榮興今到新北市刑大，慰勉辦案人員，這次專案累計查獲詐騙金額193億元、被害人高達7075人，為近年查獲金額最大的出金詐騙集團矚目案，象徵新北市全殲詐團產業鏈，展現政府強力打詐決心。

台北地檢署指揮新北市刑大，破獲全台最大假出金詐欺集團，該詐團涉協助超過3081個假投資網站假出金詐騙被害人，佯裝被害人有獲利假象，以假出金方式誘騙投資，致被害人誤信這些網站是正當投資管道，而持續並投入大量資金，總計被害人高達7075人，金額逾193億餘元，檢方已聲請羈押涉案被告42人獲准。

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新北市警察局去年底到今年1月7日，執行3波「斬金行動」專案，透過主動彙整分析每日發生詐欺案件筆錄及縝密偵查部署，動員逾300名警力到全國各地執行查緝，成功瓦解大型詐欺假出金集團；專案共查獲56名嫌犯，查扣現金1301萬餘元、黃金460.75公克（現值約128萬元）、2輛犯案轎車等不法所得及犯罪工具，並查獲一處毒品分裝場，有效打擊不法，維護金融秩序，遏制毒品氾濫。

警政署長張榮興今天由新北市警察局長廖訓誠、副局長林新晃、新北刑大大隊長蕭瑞豪等人陪同，到新北刑大，慰勉表揚「斬金行動」專案有功人員。

張榮興說，警政署每天在165打詐儀錶板公布最新詐欺態樣與案件數據，就是為協助各警察機關即時掌握犯罪趨勢，讓民眾瞭解詐欺現況；近來詐團利用虛擬貨幣、電子錢包等新型支付工具，詐騙或洗錢，有賴刑事強化相關科技偵查能力，加強追查遭詐騙案件及查獲詐團成員的金流。

而新北警方透過科技辦案、情資分析，展現優異的專業辦案能力及團隊戰力，成功瓦解大型詐欺集團，展現執法效能，更彰顯警方打擊犯罪的決心。

新北市警察局長廖訓誠強調，維護治安、保護民眾財產安全是警察的天職與使命，面對詐欺集團危害社會治安、戕害民眾財產，新北市警察局將持續強化打擊力道，結合大數據分析、科技偵查等策略，持續精進打詐策略，秉持專業、效率、團隊的精神，全力掃蕩不法，維護市民安全有序生活。

警政署長張榮興（灰西裝）慰勉新北刑大執行斬金行動有功人員，新北市警察局長廖訓誠（左五）、副局長林新晃、刑大大隊長蕭瑞豪（右五）等人陪同。（記者吳仁捷翻攝）

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