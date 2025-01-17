台南移工偷挖12顆牡蠣解饞 賠償1萬元換免關

瞿姓移工與兩名同事偷挖台南蚵田12顆牡蠣被逮個正著，示意圖。（記者王捷攝）

2025/01/17 22:35

〔記者王捷／台南報導〕瞿姓移工與兩名同事摸黑涉水進入蚵田，偷挖陳姓蚵農12顆牡蠣被當場逮到，最終賠償1萬元達成和解。台南地院判瞿男等3人3個月徒刑，緩刑2年，雖不用服刑，但平均每顆牡蠣賠了833元。

2023年8月某日傍晚，瞿男與潘姓及馮姓同事三人，來到鹿耳門溪出海口旁的蚵田，瞿男與潘男徒手挖取牡蠣，馮男則在一旁把風。然而，三人行動時，適逢陳男的父親巡視蚵田，當場撞見立刻上前制止並報警。警方到場後，瞿男交出12顆剛偷挖的牡蠣。

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瞿男在審理過程中坦承竊盜，聲稱當天突然想吃牡蠣，因此與同事一起犯案，沒有額外的不法所得，已按照陳男的要求賠償1萬元。然而，依據刑法第321條對加重竊盜的認定，三人以上共同犯案屬於加重竊盜，是6個月以上、5年以刑期，還可處新台幣50萬元以下罰金，且未遂犯也會處罰。

法院認為，瞿男與同夥確實有犯意聯絡及分工行為，但由於竊取的牡蠣還沒有完全被瞿男控制，因此依刑法第25條對未遂犯的規定減輕刑罰。加上考量瞿男素行良好，過去未因故意犯罪受處罰，且在審理過程中表現悔意，未造成重大財務損失，因此適用緩刑，最終判處3個月徒刑，緩刑2年，讓他有自新機會。

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