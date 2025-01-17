檢察長交接 法務部長鄭銘謙提4期許

法務部舉行卸、新任高階主管暨所屬檢察機關檢察長聯合交接及宣誓典禮，會後部長鄭銘謙（前排中）與新任高階主管合影。（記者陳志曲攝）

2025/01/17 22:11

〔記者王定傳／台北報導〕法務部今舉行卸、新任高階主管暨所屬檢察機關檢察長聯合交接及宣誓典禮，此次人事調整，共24名高階主管及機關首長異動，包括7名新任檢察長，3名檢察長調任司法行政職務，4名檢察長調任二審，10名檢察長機關調整。

交接典禮由法務部長鄭銘謙主持，司法院副秘書長王梅英、最高檢察署檢察總長邢泰釗、全國律師聯合會理事長李玲玲等均與會。

請繼續往下閱讀...

典禮在高階主管及新任首長交接印信及宣誓後，由新任新北地檢署檢察長郭永發、連江地檢署檢察長林彥良代表各機關首長致詞，期許阻絕外界壓力，擔任檢察官堅實後盾，並在各角落發揮司法為民理念，贏得民眾信賴。

李玲玲則向新首長表達恭賀及祝福之意，期盼新的人事調整能為檢察體系提供新視野、新效能，使司法貼近人民需求，共同推動法治觀念。

法務部長鄭銘謙對卸任首長任職期間，盡心竭力查緝電信詐騙、執行安居緝毒、查緝黑金綠能、查察賄選，積極拓展檢察機關柔性司法面向，表示感謝，也向新任首長致賀，並提出4項期許，第一是正人正己，以身作則，督導所屬檢察官遵守檢察官倫理規範，並主動關懷機關同仁。

二為領導檢察團隊辦案，擔負監督指導之責，嚴守正當法律程序，審慎行使職權，遵循偵查不公開，強化人民司法信賴；三是盤點轄內詐欺組織、販毒幫派等犯罪，持續全力緝毒、打詐、掃黑；四為檢視機關各項業務處理流程，進行風險管理，建立預警機制，以創新思維展現行政管理能力。

新任新北地檢署檢察長郭永發。（記者陳志曲攝）

新任福建連江地檢署檢察長林彥良。（記者陳志曲攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法