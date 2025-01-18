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    撞癱違規、無駕照婦人！公務員未「防禦駕駛」 判拘役30天

    違規的邱婦被撞成癱瘓，台南地院認定，肇事陳男未盡防禦性駕駛義務，判拘役30天。（記者王捷攝）

    違規的邱婦被撞成癱瘓，台南地院認定，肇事陳男未盡防禦性駕駛義務，判拘役30天。（記者王捷攝）

    2025/01/18 00:54

    〔記者王捷／台南報導〕好慘！陳姓公務員撞上無照騎車、違規邱姓婦人，導致邱婦重傷、終身需要人照顧。台南地院認為，雖然陳男肇責低，但沒做好「防禦駕駛」，以過失致重傷罪判拘役30天，律師洪銘憲指出，刑責雖然不高，但民事賠償恐怕很可觀。

    2023年9月間，陳男駕車沿幹線道路行駛，準備通過交岔路口時，遇上邱婦未依交通規定，在支線道未「停讓」就右轉進入幹線道，結果陳男車輛的右側車身撞上邱婦。經搶救後，邱婦左側肢體無力，日常生活無法自理，留下後遺症。

    調查顯示，邱婦不僅無照駕駛，還未遵守「支線道車輛應讓幹線道車輛先行」的交通規則，事故鑑定結果認定，邱婦的違規行為為事故主要肇因。然而，法院指出，陳男在行經無號誌交岔路口時，未減速慢行，且未充分注意車前狀況，行車記錄器畫面顯示，邱婦的機車早已進入陳男視線範圍，但陳男未能及時煞車避讓，導致事故發生

    判決中法官引用最高法院對「信賴保護原則」的解釋，駕駛人可以信賴其他人會遵守交通規則，但如果違規行為是可預見、具有危險性，駕駛人仍需履行防禦性駕駛的義務。

    換句話說，當駕駛人有足夠時間反應、可避免事故發生時，不能僅依「信賴保護原則」主張自己免責，也不能因擁有路權而忽視注意義務，因此，陳男雖然擁有路權，但未盡到防禦性駕駛義務，仍需負次要過失責任。

    因此台南地院認為，雖然邱婦違規是事故的主要肇因，但陳男仍有次要過失，其未盡駕駛人應有的防禦性駕駛義務，因此需為邱婦的重傷結果負次要責任，以過失致人重傷罪，判陳男拘役30日。

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