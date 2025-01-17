竊賊焚燒電纜線波及 金門太武山平安夜火警、大火悶燒3天

金門去年平安夜火警，造成緊鄰太武山逾三千平方公尺林地焚毀。（金門縣警察局提供）

2025/01/17 20:38

〔記者吳正庭／金門報導〕去年平安夜金門一場火警，造成緊鄰太武山逾3000平方公尺林地焚毀，金門警方追查，竊盗並焚燒電纜線的莊姓、薛姓兩嫌涉案，全案依違反公共危險等罪嫌移送金門地檢署，聲押獲准。

去年12月24日約下午5點多，金門鳥類棲地陽明湖附近1塊林地忽然冒出無明火，火勢在強勁東北風助長下蔓延，火場深入林區，離最近的道路1000多公尺，水線不易進入，消防局為控制燃燒範圍，清出防火巷，首度出動有熱顯像功能的無人機，火勢3.5小時才獲得控制，後續還悶燒3天。

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金湖分局勘察後發現案情不單純，懷疑是焚燒電纜線引發火災，立即組成專案小組，鎖定莊姓、薛姓男子涉有重嫌，報請金門地檢署檢察官指揮偵辦，並對莊嫌、薛嫌搜索，查扣犯案工具電纜剪、削皮工具及安非他命等證物，莊、薛2嫌均染有毒品惡習，不思悔改，多次於深夜駕車前往已閒置的花崗石醫院、珠山飯店等地竊取電纜線，再載至無人處所焚燒變賣。

警方查出，莊、薛2嫌去年12月24日晚，將竊得電纜線載至金湖鎮陽明湖畔林地焚燒，沒想到風勢過大，引起大面積林地燃燒，全案依刑法公共危險、竊盜罪嫌移送金門地檢署偵辦。

民眾指出，美國洛杉磯野火爆發以來，至少造成15萬人撤離，24人死亡，金門太武山遍植林木，是金門的「聖山」，不僅生態豐富，還蘊藏許多軍事彈藥庫，隨處1個林地火警，都有可能威脅住民安全；警方呼籲，值此年關之際，居民尤應注意守望相助，警方也會加強巡邏，守護民眾生命財產。

金門縣警局金湖分局報請檢方指揮偵辦，查扣犯案工具電纜剪、削皮工具及安非他命等證物。（金門縣警察局提供）

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