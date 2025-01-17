該來的躲不掉！男子拒酒測挨罰9萬 6年後有收入屏東分署續追繳

屏東分署人員與義務人溝通示意照。（行政執行署屏東分署提供）

2025/01/17 20:02

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東縣一名男子拒絕酒測被裁罰9萬元未繳，移送行政執行署後因無財產與收入暫時結案，後來有薪資收入後於2021年再度被移送執行，此時併同另4件交通違規罰鍰，合計欠款10萬7000元，雖經濟狀況不佳，他按月慢慢繳納，歷經3年多，終於在2024年底繳清，不再欠過年。

法務部行政執行署屏東分署今天（17日）表示，該名男子在2015年間因拒絕酒測被公路局高雄區監理所屏東監理站裁罰9萬元，移送法務部行政執行署屏東分署執行後，在2017年10月間核發執行憑證結案，後來屏東監理站發現男子有薪資收入後，於2021年3月3日再次移送屏東分署執行，此次男子收到傳繳通知後，5月委託母親到場，表示雖經濟狀況不佳，但仍願按月慢慢繳納，最後在2024年底將所欠款項繳清。

請繼續往下閱讀...

屏東分署表示，在溝通中，發現男子在年少不懂事時，曾多次有酒駕違法紀錄，還因此入監服刑，後來有工作後雖然收入不穩定，但很珍惜手邊的工作，盼能按月慢慢繳納。因男子另有4件交通違規罰鍰案件，加上先前的9萬元，所欠罰鍰合計約10萬7000元，在評估男子與家人之收入與財產狀況後，即同意男子每月繳納3000元，男子在繳納期間，也沒有任何新案件移送屏東分署執行，最後與母親共同努力，在案件將逾期前，將所有罰單全部繳清。

屏東分署提醒，酒駕相關違規行為對社會交通秩序危害甚鉅，切記遠離酒駕，守護生命，喝酒不開車、開車不喝酒，切勿心存僥倖，規避酒測，如受裁罰也應儘速繳清，以免財產遭強制執行，得不償失。

此外，為落實「公義與關懷」政策，民眾若積欠款項遭執行，確有經濟困難而無法一次完納者，可檢具相關證明文件向屏東分署申辦分期繳納。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法