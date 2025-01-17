桃園市慶祝消防節表揚40消防、義消及志工 她4年救回12名OHCA

桃園市長張善政出席消防節活動，會後與消防隊員們合影留念。（記者謝武雄攝）

2025/01/17 19:36

〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園市政府消防局今天在八德區防災教育館舉119消防節慶祝大會，表揚20名消防工作楷模、17名績優義消人員及3名績優消防志工，其中，龍潭分隊消防員尤詩妤是高級救護技術員，曾上過桃園消防月曆模特兒，尤詩妤做每件事情都很認真，事實上，當時為了拍為了月曆，每天重訓、運動，只求將消防人員最美好的一面呈現給民眾。

尤詩妤4年OHCA急救成功人數達12人，多次參加國內外比賽都獲得不錯的成績，還獲得內政部消防署2021年消防績優救護人員「特殊績優團隊」第一名的殊榮。

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桃園市消防協會顧問藍淑娟，對協會推動社會防火教育宣導工作不遺餘力，個人經營事業有成還出錢出力積極回饋社會，2022年還獲得全國好人好事代表表揚，2022年還出錢購買兩輛沐浴車給桃園市政府照顧長照病患，去年7月捐贈給消防局桃園分隊。

市長張善政出席119消防節慶祝大會，除頒獎給40名「消防楷模」、「績優義消」及「績優消防志工」楷模，也感謝全體打火弟兄姊妹和志工，全年24小時不中斷的付出，守護桃園市民安全。

消防局長龔永信說，桃園市人口數達233萬，為維護市民生命財產安全，消防局逐年充實消防人力、精進救災技能、優化各項裝備器材，無論是打造首輛後勤照護車，或是無人機分隊等，希望能夠透過提供災防人員更好的設備及休息環境，以此保護民眾安全，打造宜居城市。

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