不滿變換車道 台中2煞竟持球棒、辣椒水爆打亂噴

中市警局二分局將兩名施暴者依傷害罪、毀損罪、恐嚇等罪名逮捕。 （記者張瑞楨翻攝）

2025/01/17 19:35

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市今天中午發生一起街頭暴力案，19歲許姓男子與23歲廖姓男子，開車行經中市文心路4段，遇到謝姓男子開車變換車道，兩人認為謝男搶車道，竟衝撞謝男的車，再持球棒一陣亂打，廖男還用辣椒水噴謝男臉部，警方傍晚抓到2名惡徒，依傷害罪、毀損罪、恐嚇等罪移送台中地檢署偵辦。

中市警局二分局調查，今天（17日）中午12時許接獲民眾報案，在中市文心路4段某便利商店前，發生行車糾紛引發的暴力事端，員警調查顯示，被害人謝姓男子（33歲）駕駛自小客車於文心路上變換車道，引發駕駛另一車的許男與廖男（副駕駛座乘客）不滿。

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謝男只是變換車道，爆怒的許男先用車追撞謝男汽車車尾，下車持棒球棍毆打謝男，廖男則持辣椒水噴灑謝男，造成謝男身體多處受傷，事發後兩人迅速逃逸，被害人謝男由員警及救護車護送至醫院治療。

第二分局展開偵辦調查，今天下午將許、廖二人查緝到案，初步了解雙方因變換車道問題發生行車糾紛，許、廖二嫌情緒失控引發衝突，全案依傷害罪、毀損罪、恐嚇罪嫌移送法辦。

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