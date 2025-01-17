一輩子的恩人！父子深山迷路吃樹葉苦撐 宜縣消防員12小時成功救援

馬爸爸給救難人員一個大擁抱致謝。（記者王峻祺攝）

2025/01/17 17:00

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕馬姓父子今年月初在新北市及宜蘭縣交界深山迷路，宜蘭縣消防局獲報後，徹夜上山救援，並透過定位系統及無人機熱像儀，僅12小時就成功救人完成任務，父子今天特地到員山消防分隊致謝並捐贈20萬元，透露2人當初相擁吃樹葉待援，見到救難人員抵達感動不已，直說「是他們一輩子的恩人！」

家住新北市的馬姓父子，平時熱愛戶外運動，今年1月5日自烏來山區入山後，原預計10小時後自宜蘭雙連埤林道下山，未料卻在西坑林道迷路，加上糧食背包掉落溪谷，深夜緊急向外求援，新北市消防局接獲轉報宜蘭縣消防局支援。

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宜蘭員山消防分隊獲報後，由分隊長吳嘉慶率隊，並集結林育生、林士閔及林耿立等隊員，凌晨徒步自福山植物園入山，約2小時抵達阿玉山登山口後，隨即展開地毯式搜索，並根據定位座標，由吳嘉慶率先下切溪谷，成功找到馬姓父子，搜救時間僅花12小時。

救難人員透露，林道林相路況差，雜草叢生加上多處積水形成水漥阻礙通行，必須劈樹叢找路徑，抵達座標點後，又因父子位處溪谷，必須下切80度幾乎垂直的山坡才能救人。

成功獲救的50歲馬爸爸，今天帶著16歲兒子到員山分隊致謝，除製作感謝狀，還帶來2大箱名產禮盒，更捐贈20萬元給宜蘭縣消防局，要作為救難基金使用，並當場給予救難人員一個大擁抱。

馬爸爸透露，裝有食物背包掉落溪谷，加上林道比想像中受損嚴重，深夜幾經考量無法再前進後，與兒子決定向外求援，但因飲用水不足，隔天還吃樹葉果腹補充水分，下午見救難人員抵達，瞬間止不住感動淚水。

馬姓父子說，待援過程父子倆不斷相互打氣，也聽從消防局叮囑原地待援直至獲救，真心感謝大家的救命之恩，不眠不休分秒必爭找到他們，這份恩德永記於心，更肯定宜蘭縣消防局的精實救難訓練，「您們是人民的英雄，辛苦了！」

宜蘭縣消防局長徐松奕說，馬姓父子獲救關鍵，在於他們的沉著冷靜，遇到狀況即時向外求援，並願意聽從指示待在安全原地待援，才能讓救難人員快速成功定位並找到，也謝謝父子的肯定，給予消防員最大鼓舞，未來會繼續善用定位系統及無人機熱像儀等科技，守護民眾的生命財產安全。

獲救的馬姓父子特地前往宜蘭員山消防分隊致謝。（記者王峻祺攝）

馬姓父子今在新北市及宜蘭縣交界深山迷路，宜蘭縣消防局獲報後，徹夜上山救援。（宜蘭縣消防局提供）

馬姓父子在西坑林道迷路，救難人員花12小時找到護送下山。（宜蘭縣消防局提供）

成功獲救的50歲馬爸爸，今天帶著16歲兒子到員山分隊致謝，除製作感謝狀，還帶來2大箱名產禮盒，更捐贈20萬元給宜蘭縣消防局，要作為救災基金使用。（記者王峻祺攝）

馬姓父子特地到宜蘭員山消防分隊致謝並捐贈20萬元。 （記者王峻祺攝）

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