這提款卡有味道！馬來西亞籍車手領現金 卡塞屁股躲警仍被逮

馬來西亞籍車手為躲避警方查緝，將提款卡塞進屁股縫隙。（警方提供）

2025/01/17 15:49

〔記者王善嬿／嘉義報導〕23歲馬來西亞籍男子「約瑟夫」（音譯），日前在嘉義市東區一處提款機前，以提款卡提領現金，警方見其東張西望、舉止可疑上前盤查，他為躲避警方查緝，竟將提款卡「塞」進屁股縫隙，還出手攻擊員警、造成員警手部挫傷，警方當場將他逮捕，搜出藏在屁股內提款卡，男子才束手就擒。警訊後，依詐欺、違反洗錢防制法等罪嫌移送嘉義地檢署偵辦，檢方複訊後，向嘉義地方法院聲請羈押獲准。

嘉市警方近日獲報，一名疑似詐欺集團車手在嘉義市多處提款機領取詐騙款項，上週後湖派出所員警在市區提領熱點提款機執行車手防制勤務，發現男子「約瑟夫」在一部提款機前四處張望，形跡可疑，員警隨即上前盤查。

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員警盤查發現，男子「約瑟夫」身上帶有約11萬元現金，然而對現金來源支吾其詞，也不願意提供提領卡片、單據，警方要求其提供手機通訊畫面，「約瑟夫」還意圖刪除通訊資料，警方確認為詐欺集團車手欲將其逮捕，「約瑟夫」突出手攻擊員警、導致員警手部挫傷，還當街大喊救命、引人側目，十分狡猾。

警方要求「約瑟夫」出示提款卡，他遲遲不願拿出來，經員警細心搜索，赫然在他屁股縫隙發現提款卡，原來「約瑟夫」趁隙將卡塞進屁股縫隙藏匿。

警方了解，「約瑟夫」因在馬來西亞欠債，透過臉書找到工作機會來台，2024年12月28日入境後，12月29日開始涉從事詐欺集團車手工作，負責提領詐騙款項，依現金額度抽取「水費」，每筆3%以上。警方今年元月11日依詐欺、違反洗錢防制法等罪嫌送辦，檢方複訊後，向嘉院聲請羈押、裁定收押。

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23歲馬來西亞籍男子約瑟夫透過臉書來台工作，涉嫌當車手提領詐欺集團款項，日前被警方查獲送辦。（警方提供）

警方調查，馬來西亞籍男子「約瑟夫」涉嫌在多處提領詐騙集團款項。（警方提供）

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