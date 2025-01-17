為了1800元罰單跑給警察追 67歲男騎士闖紅燈遭小客車撞死

男騎士撞上小客車送醫搶救不治。（民眾提供）

2025/01/17 15:15

〔記者王捷／台南報導〕台南市一名67歲男騎士今早9點多違規闖紅燈被巡邏員警攔查，騎士疑為躲避開罰沿路逆向蛇行，警方尾隨騎士約4、5公里，騎士一共闖了14個紅燈，但在一處路口撞上小客車，送醫搶救仍不治。

騎士今早9點多在安平區一處路口闖紅燈被警方發現，員警打開警示燈和鳴笛要求男騎士停車，但男騎士不僅未停車，還在逃逸過程中多次違規闖紅燈，期間警方發現他騎車不穩，加上還有逆向超車的行為，研判有攔查必要，為了維護用路人安全，警車尾隨在騎士後方，並保持安全距離，不料騎士行經交叉路口時，因闖紅燈遭另一輛橫向行駛的車輛猛烈撞擊，送醫搶救後仍宣告不治。

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警方調查，騎士身上並無違禁品，也非通緝犯或酒駕，初步研判男騎士可能因擔心闖紅燈被開罰而逃逸，最終釀成無法挽回的悲劇，現行法規，闖紅燈的罰款金額約1800元。

市警四分局強調，追逐過程中員警未有逼車或危險行為，男騎士沿路闖紅燈共14件、逆向11件、紅燈右轉6件、不依規定使用燈光12件、行駛禁行機車道1件與未依規定待轉1件。

警方呼籲，即使當下沒有攔查到事後也會依法開單，請民眾遇到攔檢不要逃逸，另據道路交通管理處罰條例第60條規定，除了1到3萬元罰鍰外，還須吊扣駕照6個月，民眾遇到警方攔查時應理性配合，切勿因一時衝動做出違法或危險行為，避免造成無法挽回的後果。

男騎士逃逸路線。（警方提供）

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