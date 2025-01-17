為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    為了1800元罰單跑給警察追 67歲男騎士闖紅燈遭小客車撞死

    男騎士撞上小客車送醫搶救不治。（民眾提供）

    男騎士撞上小客車送醫搶救不治。（民眾提供）

    2025/01/17 15:15

    〔記者王捷／台南報導〕台南市一名67歲男騎士今早9點多違規闖紅燈被巡邏員警攔查，騎士疑為躲避開罰沿路逆向蛇行，警方尾隨騎士約4、5公里，騎士一共闖了14個紅燈，但在一處路口撞上小客車，送醫搶救仍不治。

    騎士今早9點多在安平區一處路口闖紅燈被警方發現，員警打開警示燈和鳴笛要求男騎士停車，但男騎士不僅未停車，還在逃逸過程中多次違規闖紅燈，期間警方發現他騎車不穩，加上還有逆向超車的行為，研判有攔查必要，為了維護用路人安全，警車尾隨在騎士後方，並保持安全距離，不料騎士行經交叉路口時，因闖紅燈遭另一輛橫向行駛的車輛猛烈撞擊，送醫搶救後仍宣告不治。

    警方調查，騎士身上並無違禁品，也非通緝犯或酒駕，初步研判男騎士可能因擔心闖紅燈被開罰而逃逸，最終釀成無法挽回的悲劇，現行法規，闖紅燈的罰款金額約1800元。

    市警四分局強調，追逐過程中員警未有逼車或危險行為，男騎士沿路闖紅燈共14件、逆向11件、紅燈右轉6件、不依規定使用燈光12件、行駛禁行機車道1件與未依規定待轉1件。

    警方呼籲，即使當下沒有攔查到事後也會依法開單，請民眾遇到攔檢不要逃逸，另據道路交通管理處罰條例第60條規定，除了1到3萬元罰鍰外，還須吊扣駕照6個月，民眾遇到警方攔查時應理性配合，切勿因一時衝動做出違法或危險行為，避免造成無法挽回的後果。

    男騎士逃逸路線。（警方提供）

    男騎士逃逸路線。（警方提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播