高市警局公關室主任、訓練科長 郝心誠、王永吉分別代理

高市警局公關室主任、訓練科長懸缺1日，公關室主任由督察郝心誠（左一）代理。（資料照）

2025/01/17 14:44

〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄市政府警察局昨剛舉行「卸、新任分局長聯合交接典禮」，懸缺的2名科室主管，包括公關室主任、訓練科長，市警局今（17）日指派2名督察代理，分別為督察郝心誠代理公關室主任，督察室組長王永吉代理訓練科長。

警察局公關室主任王春生升湖內分局長，昨天上任後，警察局今天指派郝心誠暫代公關室主任，同步進行考核。

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據悉，由於連續幾任公關室主任的任職，都只有半年左右就高升分局長，成為分局長「訓練營」，成為眾官爭搶的跳板，局長林炎田希望未來人選能「以時間換取空間」，長時間經營公共關係，有意將任期拉長1至2年，才不致外界誤解，才挑選剛升上督察的警官郝心誠代理公關室主任。

郝心誠警大64期行政警察學系，中山大學政治經濟研究所碩士畢業，曾任高市警局捷警隊長，歷任金門縣金城分局、雲林縣虎尾分局、花蓮縣花蓮分局分局長、嘉義市警察局主任秘書、屏東縣政府警察局主任秘書等職。

高市警局公關室主任、訓練科長懸缺1日，訓練科長由督察室組長王永吉代理。（資料照）

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