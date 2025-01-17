竹縣消防局聯手薩摩亞商坤申科技 演練工廠救災救護

新竹縣政府消防局第3大隊今天跟薩摩亞商坤申科技一起演練救災救護。（竹縣府消防局提供）

2025/01/17 14:34

〔記者黃美珠／新竹報導〕119消防節前夕，新竹縣政府消防局第3大隊今天跟位於芎林鄉的薩摩亞商坤申科技有限公司一起合作演練工廠災變不幸發生時，雙方如何配合儘速成功救災且執行救護工作，以降低所有的災損。

到場視察的新竹縣副縣長陳見賢說，今天的演練情境是以薩摩亞商坤申科技因電器走火，導致廠內囤積的大量成品陷入火海，所在區域的建物冒出大量濃煙。

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由於時值上班時間，現場作業同仁人數眾多，因此縣府消防局獲報後立即以人命救助為優先展開救災和救護工作。

縣府消防局第3大隊表示，演習情境安排伴隨災情擴大，除加派鄰近分隊支援，也請相關單位立即派員支援災害搶救及善後復原工作。

這次演練總共動員人員129名，除了消防人員、義消、婦女防火宣導隊、員警，以及相關事業單位人員，薩摩亞商坤申科技也派出10名員工配合演練，各式消防車輛總共18輛，考驗消防人員救災、救助技能外，也教導民眾認識消防常識，提高防火意識和逃生要領。

新竹縣政府消防局第3大隊今天跟薩摩亞商坤申科技一起演練救災救護。（竹縣府消防局提供）

新竹縣政府消防局第3大隊今天跟薩摩亞商坤申科技一起演練救災救護。（竹縣府消防局提供）

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