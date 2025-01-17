台中男虐貓至少3死 「愛媽」抗議動保處未即時帶走貓咪

送養人「愛媽」怒嗆台中市動保處長林儒良（中，持麥克風）未即時收容受虐貓，導致貓咪陸續受害。（記者黃旭磊攝）

2025/01/17 14:13

〔記者黃旭磊／台中報導〕中部地區今年出現至少8隻流浪貓疑遭拔指甲、拔牙及斷掌，台灣動物共生聯盟統計有3貓遭凌虐致死，送養人「愛媽」前往台中市府抗議動保處及警方未即時收容帶走貓咪，導致貓咪陸續受害，台中市動物保護防疫處長林儒良接受陳情，強調農曆過年前將對涉案李男進行動保法行政裁處，虐待動物致死最高可處100萬元罰鍰。

「動保處失職未沒入，輕縱虐貓嫌犯」，台灣浪愛不流浪關懷動物協會理事長林義智、台灣樹人會秘書長潘翰疆及專案負責人陳和泰等人，今天上午與愛貓人士集結在市府廣場抗議，居住西屯區李男領養高達12隻貓，陸續遭虐導致指甲全數脫落化膿、犬齒斷裂、腿部錯位骨折重傷，還有貓咪遭棍棒毆打致死，眾人怒吼「動保處失職」，動保處長林儒良在警方保護下接受陳情書，對話場面一度激烈。

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送養人「愛媽」表示，送養賓士貓給李男，看起來就是愛貓人士，沒想到貓咪指甲全部拔剪見底發炎流膿，「有3隻是被拔除的，當下有多痛苦」，舌頭被利器切割右側分裂成兩邊，動保處竟稱「四肢未殘缺」未涉刑案，派出所警方協助到訪，卻發現早已人去樓空。

動保人士抗議稽查人員未沒入扣留受害貓咪，也未對虐貓現場採證，讓李男逃帶貓逃回新竹，後續經台中市議員黃守達，周永鴻及江肇國協助，救回含1隻骨折不良於行共計7隻貓咪。

林儒良強調，李男虐傷貓咪甚或故意傷害致死，違反動保法事證明確，去年30日強制禁止飼養動物，並將在農曆過年前進行行政懲處，虐待動物致死最高可處100萬元罰鍰，若有必要也會請送養人陳述意見。

台中市動保處長林儒良在受虐照片前說明案情。（記者黃旭磊攝）

受虐貓慘遭拔牙。（圖由台灣浪愛不流浪關懷動物協會提供）

受虐貓指甲遭拔除發炎。（圖由台灣浪愛不流浪關懷動物協會提供）

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