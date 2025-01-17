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    首頁　>　社會

    大年初二推年邁媽跌倒喪命 台中男當庭認罪

    台中地方法院國民法官參與審理庭，今天召開準備庭，被控推媽媽致死的邱男坦承認罪。（記者張瑞楨攝）

    台中地方法院國民法官參與審理庭，今天召開準備庭，被控推媽媽致死的邱男坦承認罪。（記者張瑞楨攝）

    2025/01/17 13:05

    〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市邱姓男子於去年（2024年）2月11日（大年初二），與媽媽發生口角，他徒手推媽媽一把，導致罹患帕金森氏症、身體平衡原本就不佳的母親摔倒，頭部撞擊地面，顱骨出血死亡，台中地檢署依家暴傷害致死罪起訴邱男，台中地方法院國民法官參與審理庭於今天（17日）開庭，邱男當庭坦承認罪，不過，法官詢問邱父與2名姊妹是否有意願調解，他們表示不願意，或之後再陳述意見。

    檢方起訴指出，46歲的邱男與年邁父母同住於台中市潭子區，去年2月11日大年初二，雙方因生活瑣事起爭執，邱男氣怒之下，徒手將年邁母親推倒，邱母頭部撞擊地面，顱骨骨折、顱內出血與頭部外傷等，醫院搶救約2星期，因多重器官衰竭而不治，中檢依家暴傷害致死罪起訴邱男。

    台中地院國民法官參與審理庭，今天準備程序時，邱男坦承認罪，邱父與邱男的姊妹2人也出庭，但並未多言，邱男的委任律師提出和解的建議，審判長唐中興當場詢問邱父與姊妹，一位姊妹表示無調解意願，另一姊妹與父親說，將再思考後陳述意見，此案預計於過年之後，今年6月上旬審理。

    ☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

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