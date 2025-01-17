網路販毒集團外送喪屍菸彈 高市刑大逮8嫌

8嫌網路販毒外送喪屍菸彈毒品，高市刑大攔車破窗起4公斤毒品。（民眾提供）

2025/01/17 12:52

〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄市刑警大隊今（17）日宣布破獲在Telegram通訊軟體，公開販賣喪屍菸彈、大麻毒品，攔截嫌犯車輛破窗逮人，陸續逮獲傅姓主嫌為首的8人網路販毒集團，起出大批毒品及疑似販毒所得32萬餘元，查獲大麻菸彈、喪屍菸彈、依托咪脂油、K他命、毒品咖啡包、一粒眠等毒品共4公斤。

刑大緝毒專責隊表示，去年9月間接獲民眾檢舉稱，有販毒集團利用Telegram通訊軟體，公開向不特定人發出販賣大麻、喪屍菸彈、毒咖啡包等毒品訊息，聯合鳳山分局共組專案小組，經多時蒐證，事證明確後報請檢察官指揮偵辦，去年10月至今年1月陸續收網。

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警方指出去年10月初，警方跟蒐該販毒集團使用車輛，趁藍姓（26歲）、黃姓（44歲）男子外送毒品時，當場以偵防車堵住去路，破窗逮捕藍姓、黃姓2嫌，並於車內起獲準備外送毒品，循線逮捕黃姓（24歲）、王姓（31歲）、陳姓（34歲）3名女性控機手，擴大偵辦後，11月初逮捕蘇姓外送毒品人員（20歲）及傅姓毒品倉管人員（29歲）。

專案小組又於今年1月7日埋伏鳳山區一處公寓，逮捕涉嫌監控運毒的主嫌傅姓男子（22歲），全案共計查獲大麻、大麻菸彈、喪屍菸彈、依托咪酯油、K他命、毒品咖啡包、一粒眠，淨重共4公斤多，以及販毒贓款32萬餘元。

據了解，該販毒集團以傅姓主嫌為首，傅曾因案交保後又涉販毒，被控找來藍姓、黃姓、蘇姓3嫌充當「小蜜蜂」外送毒品，黃姓、王姓兩名女性為控機手，陳姓女子為會計，另名傅嫌為倉管人員，分工明確，販毒集團成員依販賣毒品罪移送法辦。

刑警大隊長鄢志豪表示，販賣毒品罪依毒品級數，輕者處5年以上有期徒刑，重者可處死刑，販賣大麻、依托咪酯屬二級毒品，處無期徒刑或10以上有期徒刑，不要以身試法。

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8嫌網路販毒外送喪屍菸彈毒品，高市刑大攔車破窗起4公斤毒品，壓制販毒成員。（民眾提供）

8嫌網路販毒外送喪屍菸彈毒品，高市刑大攔車破窗起4公斤毒品。（記者黃良傑攝）

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