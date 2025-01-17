全台唯一守護火車站「屋頂」警局 高市三民一分局：擬由3所共管

高雄車站天棚去年12月底啟用後，成為高雄人氣景點。（記者李惠洲攝）

2025/01/17 12:36

〔記者王榮祥／高雄報導〕台鐵高雄車站天棚可望成為高市警三民第一分局轄區！三民一警方今證實，有極高機率承擔天棚治安維護，初步計畫由3個派出所共同管轄，三民一也將成為全台唯一守護火車站「屋頂」的警察局。

高雄車站天棚取名高雄綠之丘，東西向跨距660公尺（哈爾濱街至忠孝一路間）、南北向跨距340公尺（建國路至九如路間），種植以台灣原生種植物為主的灌木地被31萬餘株，總面積約1萬6千餘平方公尺。

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天棚去年12月28日啟用後，立刻成為高雄新景點，吸引大批民眾、遊客登頂嘗鮮，天棚上的治安由誰來維護也受到關注。

鐵路警察局表示，因為高雄綠之丘由高市公園處管理，天棚上方的空中花園也是由高市警方協助管轄；高市警三民一分局證實，雖然現階段還沒正式劃歸警勤區，但有極高機率擔綱天棚治安維護。

警方說明，因為天棚面積實在太大，且地面場域涉及多個里，初步規劃將由鄰近車站的3個派出所共管，西側斜坡由哈爾濱所管理、中間高地歸屬長明所、東側斜坡交給十全所，確切的轄區界線，內部將進一步討論。

警方強調，雖然還沒正式劃歸勤區，目前已派警力上天棚步巡，開放至今僅接獲1件遺失物通報，後來發現是在車站內遺失。

此外，台鐵高雄車站也聘僱7位保全人員， 24小時輪班巡視天棚上與地下廣場，如遇到維安事件除協助處置，也將通報110報案，由警政單位指派警力前往處理。

高雄車站天棚上的空中花園成為觀光、休憩景點。（記者李惠洲攝）

距離高雄車站天棚最近的高市三民一分局長明所，可望承擔天棚中央區域的治安維護。（記者王榮祥攝）

台鐵高雄站聘僱保全24小時巡視天棚上的空中花園與地下廣場部分空間。（記者王榮祥攝）

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