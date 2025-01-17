嘉義縣去年超速違規取締17693件 鹿草這路段3108件最多

嘉義縣鹿草鄉縣道163線21.65K處去年超速違規舉發3108件居全縣之冠。（記者蔡宗勳攝）

2025/01/17 12:04

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕嘉義縣現有測速照相桿27處，去年共舉發超速違規1萬7693件，以鹿草鄉縣道163線21.65K處舉發3108件最多、東石鄉台82線4.65K處2436件居次，原本是「取締王」的新港鄉縣道159線水月橋以2169件退居第3。

縣警局交通隊分析指出，易超速違規的地點多為道路筆直之路段，駕駛人行駛過程中常因忽略道路速限，致超速而被拍照取締。超速行駛為發生交通事故主要肇因之一，過快的車速會縮短駕駛人的反應時間及應變距離，因此嘉義縣警察局提醒所有用路人均應依規定速限行駛，以保障自己及其他用路人的安全。

請繼續往下閱讀...

縣警局表示，目前轄內設有12處路口多功能科技執法設備，去年共舉發違規7698件，以朴子市台19線與光復新路口舉發1701件最多，居次的民雄鄉縣道159線與嘉64線路口舉發1298件，中埔鄉忠義路與大義路口舉發1170件排第3，這些科技執法所偵測舉發違規項目，以闖紅燈（含紅燈右轉）3646件居多，其次為不遵守標誌標線指示行駛2501件，再來是超速20至40公里572件。

高鐵嘉義站周邊保鐵五路設有違規停車科技執法設備，針對雙向紅、黃線違規停車，運用智慧執法鏡頭自動偵測擷取照片及連續錄影畫面，去年取締高達8428件，警察局再次提醒，前往載客車輛得於劃設黃線路段臨停載客，臨時停車以3分鐘內為限，且需保持立即行駛狀態為原則。

縣警局強調，候客時間較長的車輛，建議進入高鐵站旁附設之停車場等待，俟乘客出站後再駛往保鐵五路載客，各該停車場提供30分鐘內免費停車服務，且在上述時間內無須下車操作繳費機即可逕駛出場，請駕駛人多加利用避免受罰。

高鐵嘉義站周邊保鐵五路違規停車科技執法去年開罰高達8428件。（記者蔡宗勳攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法