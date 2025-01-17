最高行前院長林奇福捲入翁茂鍾案 訴請監院國賠600萬敗訴確定

前最高行政法院院長林奇福（見圖）被指和富商翁茂鍾「不當接觸」提告監院國賠600萬，高院判林敗訴；最高法院駁回林的上訴確定。（資料照）

2025/01/17 11:52

〔記者張文川／台北報導〕最高行政法院前院長林奇福，認為監察院4年多前發布的調查報告、新聞稿，指涉他與佳和集團前董事長翁茂鍾有不當接觸，與事實不符，經媒體大肆報導，侵害他的名譽，他訴請國家賠償600萬元，並要求登報回復名譽；一審台北地院判林敗訴；二審高等法院亦認定，監察院是因職務做成調查報告，且與公益有關，沒有侵害名譽的故意或過失，判林敗訴；最高法院昨駁回林的上訴確定。

二審高院判決指出，監察院的調查報告及新聞稿，關於林奇福部分事實陳述與意見評論，雖使林在社會上的評價遭到貶損，名譽受損，但這2文件是監委依其職務關係而做成，可類推適用刑法第311條第2款的「阻卻違法」規定；且文書中的陳述，與主要事實大致相符，其後的針砭意見評論，也與司法審判的公共利益有關，屬合理評論，均得以阻卻違法，監察院無須賠償及登報回復其名譽。

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監院是在2020年9月9日發布新聞稿，內文指出翁茂鍾與百利銀行案中，有關確認本票債權不存在的民事訴訟第三審訴訟期間，據翁的記事本記載，翁疑透過石木欽等人告知分案訊息後，翁當日立即拜訪本案承審庭長林奇福，林奇福不僅未迴避，還數度與翁碰面，「足見翁茂鍾在司法界人脈雄厚，一般訴訟當事人，豈能有機會私下見到承審法官或庭長」。

林奇福不滿監院這段陳述，提告主張監察院的調查報告、新聞稿不實，還對外披露公布，經媒體大肆報導，使他在司法界競競業業服務40餘年的名譽毀於一旦，也嚴重戕害司法公信力，害他日夜寢食難安、深感痛苦，因此訴請國賠600萬元並登報，並要求整段刪除將新聞稿。

監察院答辯，是依據監察法的規定發布新聞稿及調查報告，並非以損害林的名譽為目的，調查報告主要是針對前公懲會主委石木欽，並非林奇福；報告與新聞稿是基於維繫官箴、司法廉潔形象的重大公益目的，為公務員職務上的報告，應阻卻違法。

台北地院一審認為，調查報告與新聞稿旨在說明翁茂鍾在司法界的人脈雄厚，至於過去最高法院保密分案制度的實際運作情形，並非監察院能夠掌握，也非調查重點，監院已善盡合理調查，正當行使公權力而做出報告，並無侵害林名譽的故意或過失，判林敗訴。二審高院維持原判。

最高法院亦認同二審判決，駁回林上訴，全案確定。

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