台中惡警假辦案之名猥褻19歲女 還無恥「開價」5萬要求陪同外出

林女談及被猥褻時，一度流淚。（記者張瑞楨攝）

2025/01/17 11:59

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市警局第三分局蕭姓員警（未婚，47歲），去年底受理19歲林姓女孩（虛歲20歲）與男友媽媽吵架案，取得林女聯絡方式後，竟以要「討論案件」為由登門，伸出鹹豬手亂摸強吻，甚至把手伸入女方下體，還厚顏無恥說要給林女5萬，警方已將涉案蕭員調職，並依強制猥褻罪偵辦。

林女與父親今天上午於中市議員江和樹陪同下召開記者會，林女一度流淚說，她還能相信警察嗎？她當時擔心反抗會被蕭員控告，林父則強調，此案發時後，女兒一直哭，他拖延十多天才告訴外人，主因是擔心官官相護與蕭員報復。

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依林女與父親說法，上月（2024年12月）31日晚間10時許，林女與男友的父母親吵架，雙方有些拉扯衝突，男友的母親摔倒，吵架聲音引來鄰居或社區保全報案，員警馳抵之後，林女身上掉出兩把小刀子，但林女沒有取出來，男友的母親也沒提出告訴，但警方仍依社會秩序維護法偵辦林女（罪名不詳）。

當天深夜由蕭員偵訊林女，取得林女的電話與住址後，蕭員多次打電話給林女，宣稱他不想偵辦林女，但局長（李文章）與分局長（謝有筆）堅持要偵辦，藉此博取林女信任，蕭員還向林女強調，社維法只會罰錢，「別怕！錢的事我會幫妳」，本月3日他又拿著林女的小刀宣稱要把刀子還給林女，買麥當勞給林女吃，以借廁所為名，進入林女住處。

當時僅有林女一人在家，蕭員伸鹹豬手亂摸，強摟親吻時還厚顏說願意給林女5萬元，希望林女與他外出，陪他半小時，林女立刻意識到蕭員是想性交易，她立刻拒絕，蕭員摸夠了之後，在桌上留下5000元離去（封口費）。

江和樹質疑，蕭員上述行徑，宛如有牌的流氓，是警界敗類、老鼠屎，要求市長媽媽盧秀燕主持公道，他說，很感謝昨天曝光之後，包括市長盧秀燕與警察局長李文章都來電關心此事，盧秀燕還指示說此案不能由三分局偵辦，要由中市警局婦幼警察隊偵辦。

女方住處監視器畫面也拍到著便裝的蕭員，手上拿著兩紙袋午餐，到林女住處按電鈴，他還詢問說，林女住處是否裝監視器，客廳的監視器更拍下蕭員以魁梧的身體優勢摟住女孩，雙手不安分的從大腿內側摸到頭、勾住林女脖子強吻。

中市三分局指出，蕭員有猥褻不當行為，包括撫摸、擁抱等，已將其先行調離原單位靜候調查，警方將秉持「不掩飾」、「不庇縱」、「不徇私」原則，由婦幼警察隊主動介入偵辦，後續依刑法強制猥褻罪移送法辦。

林女（圖左）與父親（圖右），在江和樹陪同下開記者會。（記者張瑞楨攝）

蕭員拿著小刀與麥當勞，謊稱借廁所進入林女住處。（江和樹提供）

蕭警厚顏說要給林女5萬元，並強摟親吻林女。（江和樹提供）

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