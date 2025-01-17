春節將至 基隆看守所讓收容人錄枕邊故事贈孩子

基隆看守所所長溫瑞祥昨日舉辦面對面懇親活動，慰藉收容人思親之情。（記者鄭景議翻攝）

2025/01/17 11:07

〔記者鄭景議、吳昇儒／基隆報導〕農曆春節將至，基隆看守所為了紓解收容人們的思親之情，昨日特別舉行溫馨團圓的面對面懇親活動，共有44組家庭、77人參加。除了展示書法班、米雕班作品外，另也請收容人錄製枕邊細語父親說故事音檔，讓收容人親手致贈家人強化收容人與家屬間的連結，彰顯家庭支持功能。

基隆看守所所長溫瑞祥表示，現場透過親子春節剪紙活動，增進親子互動，提升親子情感連結，鼓勵收容人表達對家人的愛與關懷。而收容人在錄製枕邊細語時也感動的表示:「謝謝有這個機會，可以將對孩子的思念，親口對他們說，讓他們可以聽見爸爸的聲音，希望孩子們想念爸爸時可以拿出來聽，等待之後一起團圓相聚。」活動現場氣氛和諧快樂，處處充滿溫馨感人之景。

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所方指出，此次活動，特別邀請基隆毒防中心翁卿柔個管師、劉育棋個管師及基隆社會局委由利伯他茲文教基金會輔導員陳思彣、林瑩真社工蒞所，藉此機會與收容人及家屬建立連結關係，提供心理支持、轉介服務及宣導毒品防制及面對毒害。

溫所長也感謝所有家屬的參與，並表示因為有家屬們的不離不棄，給予同學們的鼓勵是最重要的支持力量。另勉勵在場的同學要感念親恩及銘記當下與家人珍貴的團圓時光，好好珍惜眼前相伴的家人。

收容人錄下枕邊故事，陪伴孩子。（記者鄭景議翻攝）

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