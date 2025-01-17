下藥昏迷「天菜」還用道具綑綁性侵 男同志賠錢再被判8年4月

大壯（化名）被李姓男友人下藥性侵，幾天才從友人口中得知還被錄下性愛影片。示意圖。（資料照）

2025/01/17 10:41

〔記者黃佳琳／高雄報導〕李姓男同志暗戀友人大壯（化名），他明知大壯不是同性戀，對他也沒有感情存在，但為了獲取「芳心」，將他約出唱歌時，竟在他飲料裡下藥，大壯被迷昏後被李男載去旅館性侵還拍下性愛影片，事後大壯從其他友人處得知自己受辱報警，李男雖然賠給錢大壯換原諒，但仍被法官依性侵罪重判徒刑8年4月。

判決指出，李姓男子一直暗戀大壯，但他明知大壯是「異男」，也對他沒有意思，李男找上謝姓友人（另案偵辦）商量如何獲取「芳心」，兩人討論後，決定對大壯下藥，趁他昏迷不醒時再性侵他，順便拍下性愛影片留念。

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2023年11月25日下午5點，李男約大壯到KTV唱歌，趁大壯去廁所時，在他的飲料時摻入「G水（液態K他命）」，大壯喝完飲料後藥效發作昏迷不醒，李男架著他離開KTV，跑去某旅館投宿時，用道具對大壯性侵得逞，並拍下兩人的性愛影片。

大壯隔天從旅館醒來後，還不知道自己被下藥性侵，以為是喝醉酒被送來旅館休息，直到幾天後友人傳訊他，告知大壯遭李男性侵還拍下性愛影片，大壯才驚覺失身，趕緊報警驗傷。

高雄地方法院審理時，李男坦承犯行，並賠錢與大壯達成和解，但法官認為，李男忽視且不尊重他人所擁有的性自主權，甚至恣意以其個人從事性行為癖好（綑綁）強加於大壯，藐視並戕害他人身體，認為他惡性重大，因此依以藥劑及對被害人為照相、錄影犯強制性交罪重判徒刑8年4月，可上訴。

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