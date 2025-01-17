武陵外役監辦春節懇親 收容人見老母悔昔日荒唐

武陵外役監獄昨天辦春節懇親活動。（記者黃明堂翻攝）

2025/01/17 10:16

〔記者黃明堂／台東報導〕在春節前夕，法務部矯正署武陵外役監獄昨天舉辦了「春節面對面懇親活動」，讓收容人與家屬在這個特別的時刻得以除卻接見室冰冷玻璃窗的阻隔與限制，共享溫馨歡樂的時光。

活動共有54名收容人及百餘名家屬參與，活動現場布置有收容人書寫的春聯、手做鞭炮等，年節的氣氛妝點地更加濃厚。此次懇親活動不僅讓收容人與家屬得以面對面交流，還安排了勞動部台東就業中心、台東縣毒防中心，以及更保台東分會的工作人員於活動現場提供相關出監就業、社福等資訊，期能協助收容人與家屬以更堅定的步伐，邁向復歸社會之路。

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在會場此起彼落的恭喜祝福與話家常聲中，收容人「阿宏」（化名）見到84歲的母親不辭辛勞自新北市前來參加懇親，回想起進入矯正機關前那段荒唐歲月，期間從未好好關懷家人，身陷囹圄後家人卻沒有放棄自己，且母親白髮蒼蒼一天天老去，想到這裡一股酸楚湧上心頭，流下男兒悔恨的眼淚。

典獄長張龍泉感謝家屬們遠道而來對於收容人的支持與理解，並鼓勵收容人珍惜這次與家人團聚、互動的機會，執行期間多沉澱、反省改過自新，期望早日重返社會，才能與家人共度更多美好的時光。此次面對面懇親活動，不僅充滿年味也增進了收容人與家庭間的連結，更展現了機關溫暖、柔性司法的一面。

武陵外役監獄昨天辦春節懇親活動。（記者黃明堂翻攝）

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