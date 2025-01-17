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    濃煙嚇人！彰化福興塑膠工廠清晨大火 東北季風助長延燒10戶住宅

    彰化縣福興鄉福寶村傳出工廠大火，鐵皮廠房的火勢一發不可收拾。（民眾提供）

    彰化縣福興鄉福寶村傳出工廠大火，鐵皮廠房的火勢一發不可收拾。（民眾提供）

    2025/01/17 09:52

    〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化縣福興鄉福寶村今天清晨4時許傳出工廠大火，由於鐵皮廠房內部都是專作塑膠射出的半成品與原料，造成火勢一發不可收拾，冒出大量濃煙，由於今天東北季風的風力強勁，造成10棟民宅延燒，所幸民宅內10人均自行逃出，仍在進行殘火處理。

    彰化縣第三消防大隊表示，這起工廠火災發生在今天上午4時許，地點在福興鄉福寶村新生路，接獲民眾報案後，出動各式消防車輛22輛、救護車1輛、空拍無人機1台、消防機器人1桇、消防員43人，義消8人前往搶救，救災人員到場時發現，工廠已全面燃燒，在風力助長下，還延燒到廠外多戶民宅，所幸民宅內的民眾都自行逃出。

    第三消防大隊指出，由於工廠佔地363坪，整座工廠為鐵皮廠房，內部都是塑膠射出的原料塑膠粒子與半成品，讓熊熊火勢伴隨黑黑濃煙 ，鐵皮工廠受到高溫，已經出現崩塌，火勢雖已控制並撲滅，但怕火星再起，將出動重機具進入工廠的主體建築來開挖，全力警戒中。

    第三消防大隊表示，這起火災造成工廠全毀，並延燒到10棟民宅，所幸人員都無礙，起火原因調查中。

    福興鄉福寶村長黃耀輝表示，這起火災從清晨到白天，濃煙非常驚人，由於福寶村距離台61線福興芳苑段很近，台61線用路人也可以看到駭人的濃煙，有多位村民的住家遭延燒，半夜起來看到門外竟是一片火光，嚇到跑出家門，為了安頓自行逃出的村民，他計畫開放活動中心，提供給村民暫時安身立命之處。

    彰化縣福興鄉福寶村傳出工廠大火，火勢相當猛烈。（民眾提供）

    彰化縣福興鄉福寶村傳出工廠大火，火勢相當猛烈。（民眾提供）

    彰化縣福興鄉福寶村傳出工廠大火。（民眾提供）

    彰化縣福興鄉福寶村傳出工廠大火。（民眾提供）

    彰化縣福興鄉福寶村傳出塑膠射出工廠大火，鐵皮廠房付之一炬，還延燒10戶民宅。（民眾提供）

    彰化縣福興鄉福寶村傳出塑膠射出工廠大火，鐵皮廠房付之一炬，還延燒10戶民宅。（民眾提供）

    彰化縣福興鄉福寶村傳出塑膠射出工廠大火，鐵皮廠房付之一炬，還延燒到一旁民宅。（民眾提供）

    彰化縣福興鄉福寶村傳出塑膠射出工廠大火，鐵皮廠房付之一炬，還延燒到一旁民宅。（民眾提供）

    彰化縣福興鄉福寶村工廠大火，黑色濃煙非常嚇人。（黃耀輝提供）

    彰化縣福興鄉福寶村工廠大火，黑色濃煙非常嚇人。（黃耀輝提供）

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