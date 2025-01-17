誘17歲少女玩「主人與狗」野外露出！色男友慘了

17歲少女和男友玩「主人與狗」遊戲，短短一個月時間就拍出40多張「野外露出」的性感照。（情境照）

2025/01/17 09:57

〔記者黃佳琳／高雄報導〕萬姓男子與17歲少女小佩（化名）透過交友軟體結識後成為男女朋友，萬男多次用言語引誘小佩玩「主人與母狗」遊戲，要求自拍性感露點照給他欣賞，甚至小佩坐校車、逛街都不放過，小佩乖乖配合拍出刺激的「野外露出」等多組性感照，被家人查覺有異後報警，法官依違反兒少法判萬男徒刑2年。

判決指出，2023年6月，萬姓男子透過交友軟體結識17歲少女小佩，兩人結不到一個禮拜後成為男女朋友，萬男因住在高雄，與家住屏東的小佩分隔兩地，他多次撒嬌，告訴小佩自己寂寞難耐，希望小佩能給他「遠距離慰藉」，兩人商議後決定玩起「主人與母狗」遊戲，萬男只要下指令，小佩就要乖乖配合，當小佩完成指令後，萬男也得答應她的請求。

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萬男要求小佩先拍性感露點照給他欣賞，小佩答應並拍照傳給萬男「檢查」後，萬男食髓之味，再要求小佩搭校車、在校園，甚至是逛街時都要隨時拍「野外露出」照給他欣賞，萬男看到照片後，多次讚許小佩是「好色的母狗」、「多來一些啊，不然怎麼當母狗」，而小佩完成任務後，也要求萬男自拍下體給她看，兩人玩不到一個月的遊戲，小佩已拍出40多張露點照，直到被小佩家人查覺有異，報警揪出色男友。

高雄地方法院審理時，萬男坦承犯行，並同意賠償20萬元給小佩，但事後卻悔約，沒有付賠償金，讓法官認為他於調解時，衡酌自身經濟能力後所承諾給付條件，事後竟以經濟能力不佳為由，不肯履行約定，也沒有提出具體還款計畫，難認有反省之意，因此依引誘使少年自行拍攝猥褻行為之電子訊號罪判刑2年，可上訴。

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