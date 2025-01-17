站路口舉平板勸導機車族！高雄「熱血阿sir」將退休

站路口交整時高舉平板，苦口婆心提醒停等紅燈騎士，被網友封「超認真警察」的小隊長舒懷民退休了。（警方提供）

2025/01/17 08:49

〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄新興分局有位「雞婆」的熱血小隊長舒懷民，為了提醒騎士行車視野死角，每次站路口交整時，總會利用騎士停等紅燈，利用短短數十秒時間提醒易車禍路段，高舉平板播車禍畫面，將騎士當家人苦口婆心勸導守法，被網友封為「超認真警察」，他昨（16）日退休接受表揚。

網友在「NPTT」po圖文表示，「經過中正民族路口（壽司郎前） 常看到有一個警察超認真的，每個紅燈空檔都拿出一個平板播放車禍畫面，用喊的叫機車族們要遵守交通規則，包含沒有兩段式左轉及靠右轉車太近的後果」，這名警察就是新興分局小隊長舒懷民。

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他自發性高舉平板幫大家上課，希望下班時間大家都能遵守交通規則平安回家，令民眾覺得蠻溫暖也蠻新奇有趣的！但這名有「熱血阿sir」之稱的小隊長，1月16日功成身退，卸下警職，從警生涯共39年5個月。

舒懷民表示，長久處理交通事故，看到許多血淋淋的事故背後，都代表許多破碎的家庭，如果他的提醒能讓騎士更小心，進而減少事故發生，這不僅僅是做功德，更是警察保母守護民眾的功能極致展現，因「雞婆」個性使然，想說反正站路口交整了，就利用這短短時間提醒停等紅燈的騎士們。

站路口交整時高舉平板，提醒停等紅燈騎士，被網友封「超認真警察」的小隊長舒懷民退休了。（警方提供）

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