台中變態警察假辦案真猥褻！伸鹹豬手強吻擁抱20歲正妹

台中市警局三分局員警假借辦案，涉嫌猥褻20歲妙齡女。示意圖。（資料照）

2025/01/17 08:22

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市警局第三分局蕭姓員警，上月（2024年12月）31日處理一件不涉及刑事的糾紛案 ，當事人是一名年輕女孩子，他於本月3日，以拿東西（刀子證物）給女孩子為由，進入女方住處，伺機強吻、伸鹹豬手摸大腿與擁抱，變態行徑讓這名年僅20歲的女孩嚇得呆若木雞，台中市警方昨天（16日）晚間得知此事，已經將他先調職，全案由警方督察介入調查。

這名妙齡女還指控，蕭員宣稱要給錢，希望女方能陪伴他，「陪多久，給多少錢」，蕭員於自己行為曝光之後，向督察宣稱，女方所指的「陪多久，給多少錢」，是他與女孩子有借貸關係，且自己也很喜歡女方，他承認有摟抱等行為，至於女方部分，已經向台中市議員江和樹投訴。

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中市警局三分局初步調查，蕭員是受理女孩子與男友的父母親吵架，男友的母親不慎跌倒，社區警衛報案，因傷者是自己跌倒，此糾紛無關刑事，蕭員卻把現場的兩把刀查扣（兩把刀是家庭用，且與吵架糾紛無關），蕭員卻於本月3日，拿著一袋食物與兩把刀，謊稱要把東西交給女孩子，伺機進入女方住處上下其手。

三分局指出，蕭員猥褻不當行為是屬事實，現已將蕭員先行調離原單位，並研議記過以上處分，另所長對屬員督導不周，亦將核予申誡處分，同時本案後續由婦幼警察隊組成專案小組偵辦，待完成被害人筆錄後即依法送辦。

台中市警局三分局發生員警假借辦案，涉嫌猥褻20歲妙齡女的行徑。（記者張瑞楨翻攝GOOGLE街景）

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