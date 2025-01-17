高雄男情緒失控鎖屋內開瓦斯 警消破門壓制送醫

高雄翁姓男子鎖屋內開瓦斯，警消對峙後冒險破門壓制送醫，依公共危險罪嫌移送法辦。（民眾提供）

2025/01/17 08:04

〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄三民區一名翁姓男子情緒不穩，竟開瓦斯，大樓住戶聞到氣味報案，男子內鎖屋內不願開門，警消通知天然氣廠商到場，先行將該棟大樓瓦斯管線關閉，並請來鎖匠協助開門，翁男不斷從門內潑灑疑似清潔劑液體並點燃，警方馬上使用滅火器撲滅，僵持數小時終於破門壓制送醫。

據了解，三民二分局民族所於昨（16日）晚8時41分獲報，指轄內有民眾請求協助，警方立即馳赴現場處置，原來翁男將大門內鎖，不讓父母進入，屋內並不時傳出吼叫聲，員警抵達時於屋外聞到疑似瓦斯味，立即請消防人員到場配合戒備。

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警消通知天然氣廠商到場先行將該棟大樓瓦斯管線關閉以策安全。期間翁嫌從門內潑灑疑似清潔劑之液體並點燃，警方馬上使用滅火器撲滅，現場未造成物品損失及人員傷亡，警方經研判瓦斯濃度不足以引爆後，由鎖匠將大門開啟，民族所員警迅即進入屋內將翁嫌壓制管束。

因翁男精神狀況極不穩定先行送醫，後續將以公共危險罪嫌移送高雄地檢署偵辦。

高雄翁姓男子鎖屋內開瓦斯，警消對峙後冒險破門壓制送醫，依公共危險罪嫌移送法辦。（民眾提供）

高雄翁姓男子情緒失控鎖屋內開瓦斯，警消對峙冒險破門壓制送醫，再依公共危險罪嫌移送法辦。（民眾提供）

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