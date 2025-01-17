台南首見追回虛幣詐款！被害老翁嘆：才1/10

警方追回49萬贓款，這是台南首度追回的虛擬貨幣詐款。示意圖。（資料照）

2025/01/17 00:42

〔記者王捷／台南報導〕詐騙成為主流犯罪，警方常深感偵辦手段跟不上，但台南首度追回變成虛擬貨幣的贓款。退休老翁被詐團洗腦陸續匯款400萬投資虛擬貨幣，警方從蜘蛛網狀的金流中一路追回49萬，但老翁並不滿意，嘆僅追回十分之一。

據了解，老翁因為跟女兒吵架，剛好遇上詐騙集團扮演的陌生網友，填補他的空虛；並跟老翁說，女兒會跟他吵架，一定是瞧不起他沒錢，要是有錢了，女兒就會回頭。因此落入詐騙陷阱，雖然匯款前警方曾攔阻過他，但當時他堅信詐團投資虛擬貨幣的方式，把400萬分別匯出給詐團。

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當警方接獲報案時，老翁的錢已全變成虛擬貨幣，轉入詐欺歹徒的電子錢包，歹徒會把這些錢匯到國外，經過國外電子交易所兌換成現實世界的合法貨幣，這個步驟警方俗稱「下車」，只要一「下車」，就必須亮出真實世界的身分、戶頭，才有辦法兌換合法貨幣。

但是，通常虛擬貨幣只要一匯到國外電子交易所，警方只能雙手一攤，因為多數境外的電子交易所，並不會理會台灣警方的公文，甚至要求台灣警方必須有國外法院核准才可調閱，台灣警方在國際上可說有志難伸，因此即使歹徒「下車」，警方也無法掌握歹徒的真實身分，尤其是詐欺集團猖獗的柬埔寨，該國最大的交易所幾乎不理會警方任何請求。

不過，刑事局為替民眾追回騙款，約制國內電子交易所，只要符合2大條件，就先凍結電子錢包回溯調查，第一個條件是兌換者如果持有警示帳戶、第二種是突然有大量虛擬貨幣金流從各方進入，滿足任一條件都先凍結電子錢包，先由警方調查潛在被害人，並將贓款退還給被害人。

台南老翁也是受益刑事局的打詐政策才追回49萬，雖然老翁並不滿意，但這是台南首度追回虛擬貨幣贓款，希望未來各分局都能複製這個模式追回贓款，也讓民眾有感。

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