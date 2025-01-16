最萌春節慰問！「桃園汪汪隊」全汪留守 市長送零食、棒棒糖

桃園市長張善政（中）帶了狗狗零食、狗狗棒棒糖慰問警犬隊，感謝「桃園汪汪隊」全汪留守。（記者李容萍攝）

2025/01/16 23:45

〔記者李容萍／桃園報導〕春節將至，桃園市長張善政今天（16日）下午由警察局長吳坤旭等人陪同到中壢、平鎮、楊梅、龍潭、大溪及八德等警分局致贈春節慰問金及禮品，慰勞員警114年加強重要節日安全維護工作辛勞。拜訪大溪警分局三層派出所時，更帶了狗狗零食、狗狗棒棒糖慰問警犬隊，感謝「桃園汪汪隊」達成共識，春節全汪留守，「犬」力守護市民的安全。

桃園市政府警察局警犬隊去年5月成軍，是全國最年輕的警犬隊伍。隊長翁玉濠率領，去年3月招募訓犬員，從上百名警力挑選出6名菁英，錄取率僅4％，再經過嚴格培訓、動保講習等，才能正式成為專業領犬員。6隻警犬都是拉不拉多，分別是憨吉、布丁及Doha，偵爆犬為Hoya、Coco及蒟蒻，年紀落在1歲到3歲間。

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張善政說，桃園市警犬隊從零開始，完成犬隻訓練、領犬員甄選等一系列任務，過程非常不容易。跨年晚會上，汪汪隊們發揮專業，成功達成任務，春節假期即將到來，桃園汪汪隊也會堅守崗位，全汪留守待命，為了表達謝意，他今天帶了許多零食犒賞牠們。未來，警犬們還將支援2025台灣燈會在桃園等各大活動，屆時大家將再次看見牠們專業、可愛的身影。

張善政說，春節期間是國人返鄉團聚、出國旅遊的高峰期，也是治安與交通管理最為繁忙的時刻，感謝警察同仁與民力夥伴為了守護市民安全，犧牲與家人相聚的時光，以「治安平穩、交通順暢、民眾安心」為主要工作重點，讓市民安心過好年。

桃園汪汪隊員開吃。（記者李容萍攝）

桃園市長張善政（左）帶了狗狗零食、狗狗棒棒糖慰問警犬隊。（記者李容萍攝）

桃園市長張善政（左）帶了狗狗零食、狗狗棒棒糖慰問警犬隊。（記者李容萍攝）

最萌的春節慰問，桃園市長張善政感謝「桃園汪汪隊」全汪留守。（記者李容萍攝）

桃園市長張善政（左）帶了狗狗零食、狗狗棒棒糖慰問警犬隊，感謝「桃園汪汪隊」全汪留守。（記者李容萍攝）

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