開車「翻肚」夾車內 彰化71歲翁酒測值爆表

轎車行經花壇鄉擦撞路旁轎車後「翻肚」，老翁酒測值高達0.9毫克。 （警方提供）

2025/01/16 23:14

〔記者湯世名／彰化報導〕轟！1輛轎車今晚（16日）行經彰化縣花壇鄉明雅街，突然擦撞路旁轎車後「翻肚」，消防員趕到，發現71歲老翁夾在駕駛座動彈不得，耗時1個多小時將老翁救出送醫，警方酒測，酒測值高達0.9毫克已達爛醉，全案依公共危險罪偵辦。

彰化縣消防局第一大隊今晚近9點接獲報案指出，1輛轎車翻覆在花壇鄉明雅街旁，消防人員趕抵現場，發現71歲老翁夾在翻覆的車內，動彈不得，消防員立即架設油壓破壞器材，耗費1個多小時，終於協助老翁脫困，傷者意識清楚，肢體擦傷，送彰化秀傳醫院治療。

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警方現場勘查，老翁駕駛的轎車疑似先碰撞到1輛路旁的轎車後翻覆，員警為老翁酒測，酒測值高達0.9毫克，全案已涉及觸犯公共危險罪嫌。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

轎車「翻肚」險些摔落田間。 （警方提供）

肇事轎車在擦撞路旁轎車後「翻肚」，老翁夾在車內，耗費1個多小時才被救出。 （警方提供）

轎車「翻肚」老翁夾在駕駛座，耗費1個多小時才被救出，結果酒測值高達0.9毫克。 （警方提供）

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