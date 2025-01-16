1/16 威力彩連23摃！今彩539頭獎2注 800萬獎落彰化、台東

今晚（1月16日）開獎的第114000014期今彩539頭獎開出2注；第114000005期威力彩頭獎摃龜。（擷取自台灣彩券、資料照；本報合成）

2025/01/16 22:16

黃筱薇／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（1月16日）開獎的第114000014期今彩539頭獎開出2注，分別由台東縣台東市中山里正氣路227號「億來發彩券行」、彰化縣田中鎮西路里員集路二段547號1樓「吉時彩券行」開出；第114000005期威力彩頭獎連23摃，下期頭獎預期可上看5.4億。

第114000005期威力彩中獎號碼為「第一區：10、16、19、21、31、37。第二區：03」，頭獎摃龜；貳獎摃龜；參獎共13注中獎，每注可得15萬元；肆獎共60注中獎，每注可得2萬元；伍獎共368注中獎，每注可得4000元；陸獎共2733注中獎，每注可得800元；柒獎共5474注中獎，每注可得400元；捌獎共3萬0453注中獎，每注可得200元；玖獎共3萬6938注中獎，每注可得100元；普獎共6萬9646注中獎，每注可得100元。

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第114000014期今彩539中獎號碼為「09、13、23、29、34」，頭獎共2注中獎，每注可得800萬元；貳獎共267注中獎，每注可得2萬元；參獎共7778注中獎，每注可得300元；肆獎共7萬9189注中獎，每注可得50元。

第114000014期39樂合彩中獎號碼為「09、13、23、29、34」，四合共11注，可得21萬2500元；三合共342注中獎，每注可得1萬1250元；二合共1萬3136注中獎，每注可得1125元。

第114000014期3星彩中獎號碼為「010」，壹獎共111注中獎，每注可得5000元。

第114000014期4星彩中獎號碼為「1612」，壹獎共25注中獎，每注可得5萬元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。

威力彩、今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎號碼。（擷取自台彩官網）

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