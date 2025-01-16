半夜急凍！彰縣45小時急診暴增97人 5長輩送醫無呼吸心跳

氣溫驟降，彰化縣在45小時內暴增97人送醫急救。（資料照）

2025/01/16 21:59

〔記者湯世名／彰化報導〕急凍！彰化地區連日來半夜氣溫都僅約10度，相當寒冷，在短短45小時內，有97人因急性心肌梗塞或其他不適送入急診室，其中有5名長輩送醫搶救無呼吸心跳，且這5人在家昏厥時間，多半在最寒冷的半夜或清晨，醫師呼籲民眾夜間要特別注意防寒。

彰化縣消防局統計，1月15日凌晨零點到16日晚間9點，短短45小時內，全縣就暴增97件疑似急性心肌梗塞或其他身體不適狀態送醫急救，救護人員疲於奔命，其中有5名長輩心跳驟停，到院前無呼吸心跳，這5人當中，年紀最大的是秀水鄉89歲男性，年紀最輕的為竹塘鄉65歲男性。

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值得注意的是，近來半夜至清晨時分氣溫都相當低，彰化縣最低溫甚至驟降至僅約10度，消防局發現這5名民眾OHCA的時間，大多落在晚間或清晨，由於周末假日清晨與夜間氣溫仍相當低，呼籲民眾做好保暖。不過消防局仍強調，這5件OHCA，並非一定是因天冷造成，原因仍須由醫師判定。

儘管無法確認這97人病因是否與天冷有關，但醫師仍提醒，這幾天氣溫都相當低，尤其是凌晨到清晨的這段時間，民眾應注意家中長輩保暖，只要發現身體不適，就應趕快就醫，絕對不要拖延，建議天冷時，最好床邊放一件衣服，起床時不必走到衣櫥就可穿上，另起床可立即喝溫水保暖，出門最好戴頂帽子或圍巾、口罩，尤其騎機車要做好萬全準備；運動、晨泳前要做足夠伸展操，以免抽筋或不適。

彰化縣45小時內有5人送到醫院前無呼吸心跳。（資料照）

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