曾偵破「陸上最大宗海洛因毒品案」 黃壬聰出任金門縣警察局長

新任金門縣警察局局長黃壬聰（右一）就職，縣長陳福海（右二）、內政部警政署警政委員劉鴻烈（左二）共同監交。（記者吳正庭攝）

2025/01/16 21:48

〔記者吳正庭／金門報導〕新任金門縣警察局長黃壬聰今天宣誓就職，縣長陳福海說，希望黃壬聰豐富的刑事經驗，能強化地區打詐與緝毒工作。

2021年黃壬聰擔任新北市政府警察局刑事警察大隊大隊長，曾與友軍聯手偵破「我國陸上最大宗海洛因毒品案」，查獲海洛因磚1172塊，粗估黑市價格超過50億元。到場監交的內政部警政署警政委員劉鴻烈也說，黃壬聰因此案重大績效獲各級肯定，及至後來擔任警政署秘書室主任及刑事警察局副局長等重要職務，再因工作表現優異而榮調至金門縣警察局局長。

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陳福海說，兩岸關係會越來越密切，期許黃壬聰率領的警局團隊，應對兩岸局勢做好萬全準備，嚴陣以待，相信面對任何衝擊與困難都能迎刃而解，共同打造優質的環境。

陳福海對黃壬聰表達期許之餘，不忘肯定已出任內政部警政署航空警察局副局長的前縣警局局長陳錦文，並再說明當初曾拒接中央的電話，一度「不同意」陳錦文到任，他強調地方對警察首長應該有一定的建議權，沒想到，陳錦文上任後，在毒品防治等各方面表現俱優，「這麼好的局長差一點就遺漏」。他也說，像黃壬聰這麼優秀，不用1年，可能半年就應該高升了。

劉鴻烈提示5項當前重點工作：「落實打詐儀表板宣導，強化識詐機制」、「強力緝毒掃黑，淨化社會治安」、「營造友善職場環境，關懷守護同仁身心健康」、「重視執勤安全，強化安全意識」、「嚴格內部管理，維持廉潔警察風紀」。

黃壬聰是中央警察大學58期刑事警察學系畢業，具中央警察大學刑事警察研究所碩士學位，歷任新竹縣政府警察局刑事警察大隊、內政部警政署鐵路警察局刑事警察大隊大隊長、刑事警察局電信偵查大隊副大隊長、偵查第7大隊、新北市政府警察局刑事警察大隊大隊長、內政部警政署秘書室主任及刑事警察局副局長等職，職務歷練完整，就有出席就職典禮人士說，黃在警界的刑事資歷「很漂亮」，對金門的治安有信心。#

新任金門縣警察局局長黃壬聰宣誓就職，金門縣議長洪允典（前排左五）、副議長歐陽儀雄（前排左四）率多位議員出席。（記者吳正庭攝）

新任金門縣警察局局長黃壬聰（右）上任，縣長陳福海（左）說，希望黃豐富的刑事經驗，能強化地區打詐與緝毒工作。（記者吳正庭攝）

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