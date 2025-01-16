退役空軍上校刺探軍機 士官長未回報遭勒退拚翻案敗訴

海軍曾姓士官長被要求提供軍機，卻未依規定回報，遭記大過、勒令退伍，他打官司翻案，被高雄高等行政法院判決駁回。（記者鮑建信攝）

2025/01/16 21:26

〔記者鮑建信／高雄報導〕服役15年海軍曾姓士官長被空軍劉姓退役上校要求在軍艦安裝GPS等危害國家安全情事，卻未依規定向單位回報，遭記大過並勒令退伍，他打官司翻案，被高等法院高雄分院駁回。

海軍指出，2022年間，海軍左營後勤支援指揮部內燃機場曾姓2等士官長，與劉姓空軍退役上校（法院審理中）碰面，對方要求他刺探提供部隊公務資訊，並在軍艦安裝GPS、拍攝效忠共產黨影片，意圖刺探蒐集軍機。

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曾員雖然拒絕劉，但明知他為妨害國家安全可疑人士，卻未依規定主動向單位回報，並於當年度自清表白線上問卷亦隱瞞不報，違反陸海空軍懲罰法，在隔年6月20日被記大過1次，同時勒令退伍。

曾男指出，他職務從未接觸到機密資訊，自始無洩漏機密之可能，也不是人評會委員所稱「洩密高風險人員」；而劉是以玩笑話口吻詢問，他不以為意，從未當真，故未依規定即時回報，並非隱瞞不報。

此外，自2009年任職以來，歷年考績績等均在甲等以上，並有勳章1枚、獎章2枚、記功10次、嘉獎33次，他雖有債務，但為一般貸款，並無人評會委員所指複雜交友、不當行舉或私德不良等問題，認為處分違反比例原則。

高高行調查，軍方人評會開會，過程並未違反規定，予以記大過、勒令退伍，均依法有據，判決他敗訴，仍可上訴。

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